CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı

Savaş ile Özel
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel daha sonra CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.
Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.
LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMEDİ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.
LÜTFÜ SAVAŞ 'BAĞIMSIZ ADAYLIK' ŞANTAJI
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geri vites yaptı. Özel, gece saatlerinde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi.
Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı Savaş oldu.
20 Şubat 2024 TAKVİM manşeti
HATAY ZEKA
TAKVİM, CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'la yola devam etme kararını "HATAY ZEKA" başlıklı haberiyle manşete taşıdı.
Özgür Özel'in "Adayları yapay zeka ile belirledik" demecine dikkat çeken gazetemiz, CHP'nin U dönüşü karşısında CHATGPT'nin bile 'Error' verdiğini yazdı.
İlgili haber şu şekilde;
CHP lideri Özel, Hatay'dan Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. Soranlara "yapay zeka ile belirledik" dedi. Ama tepki geldi. Çark etti. U dönüşüne geçti. Chatgpt bile 'error' verdi: CHP bize danışmasın!
CHP'NİN CHATGPT İLE 'SAVAŞ'I
'Hatay'ı nerede aramalı? CHP işte bu soruya cevap bulamadı! Yapay zekaya danıştı. Ama onu bile doğru-düzgün kullanamadı! Hatay'dan Savaş'ı aday yaptı! "Ankette önde" yalanına sığındı.
Ama tepki arttı. Özel geri bastı! 'Anketlerin Savaş'ı göstermediğini, başkasını aradıklarını' açıkladı. Bu dönüşe, yapay zeka bile şaşırdı. "ChatGPT patronu Sam Altman dava açsa yeridir" yorumu yapıldı!
ÖZGÜR İRADE!
"Değişim" diye diye koltuğu kapan Özel, değişmediğini gösterdi. "Seçimi kaybetsem de gitmeyeceğim" dedi. Herkes alay etti: Kılıçdaroğlu gibi 13 seçim daha bekleyebilirsiniz!
Nazan Savaş'ın paylaşımı
"GELİYORUZ HATAY"
CHP'nin Lütfü Savaş'la yola devam kararı sonrası Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan Genel Merkez'e nazire yaparmışçasına bir paylaşım geldi. Savaş paylaşmına "Geliyoruz Hatay" notunu düştü, eşi Lütfü Savaş'ın arka koltukta uyuduğu anları paylaştı.