SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de 'Hata'y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, 'alternatifsiz' acziyetle Lütfü Savaş'ı yeniden aday yaptı

CHP aday belirleme sürecinde 'Hatay'a düştü! "Değişim" vaadi fos çıkan Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen depremzedelerle alay edermişçesine Hatay'dan Lütfü Savaş'ı aday yaptı. Bağımsız adaylık ve miting şantajı yapan Savaş'a boyun eğen Özel, "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi. TAKVİM, CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'la yola devam etme kararını "HATAY ZEKA" başlıklı haberiyle manşete taşıdı.Özgür Özel'in "Adayları yapay zeka ile belirledik" demecine dikkat çeken gazetemiz, CHP'nin U dönüşü karşısında CHATGPT'nin bile 'Error' verdiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:53
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken krizlerle boğuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı yaşanırken diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için "intikam" hamleleri yapılıyor.

Krizin büyüğü ise aday belirleme sürecinde yaşandı.

CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadıCHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı


CHP Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday olarak gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Özgür Özel "Anketlerde önde çıkıyor" diyerek savunma yaptı.

HATAY'DA PROTESTO EDİLDİLER
Özel, Savaş konusunda ısrarını sürdürürken depremin yıl dönümünde Hatay sokaklarında Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş protesto edildi. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

Özgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildiÖzgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildi

"ALTERNATİF YOK" DİYEN ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATTI
Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı.

Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaşa yer vermediLütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaşa yer vermedi
Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi

ADAY TOPLANTISINA ÇAĞRILMADI
Lütfü Savaş'ı aday tanıtım videosuna koymayan CHP aday tanıtım toplantısına da çağırmadı. Toplantıda Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.

LÜTFÜ SAVAŞ'A GECE YARISI TELEFONU
CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradığını yazdı. Öztürk, Zeybek'in "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı." dediğini aktardı.

Savaş ile ÖzelSavaş ile Özel

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel daha sonra CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.

CHP'de Hatay krizi tırmandı!

Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMEDİ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ 'BAĞIMSIZ ADAYLIK' ŞANTAJI
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geri vites yaptı. Özel, gece saatlerinde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi.

Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı Savaş oldu.

20 Şubat 2024 TAKVİM manşeti20 Şubat 2024 TAKVİM manşeti


HATAY ZEKA
TAKVİM, CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'la yola devam etme kararını "HATAY ZEKA" başlıklı haberiyle manşete taşıdı.

Özgür Özel'in "Adayları yapay zeka ile belirledik" demecine dikkat çeken gazetemiz, CHP'nin U dönüşü karşısında CHATGPT'nin bile 'Error' verdiğini yazdı.

İlgili haber şu şekilde;

CHP lideri Özel, Hatay'dan Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. Soranlara "yapay zeka ile belirledik" dedi. Ama tepki geldi. Çark etti. U dönüşüne geçti. Chatgpt bile 'error' verdi: CHP bize danışmasın!

CHP'NİN CHATGPT İLE 'SAVAŞ'I
'Hatay'ı nerede aramalı? CHP işte bu soruya cevap bulamadı! Yapay zekaya danıştı. Ama onu bile doğru-düzgün kullanamadı! Hatay'dan Savaş'ı aday yaptı! "Ankette önde" yalanına sığındı.

Ama tepki arttı. Özel geri bastı! 'Anketlerin Savaş'ı göstermediğini, başkasını aradıklarını' açıkladı. Bu dönüşe, yapay zeka bile şaşırdı. "ChatGPT patronu Sam Altman dava açsa yeridir" yorumu yapıldı!

ÖZGÜR İRADE!
"Değişim" diye diye koltuğu kapan Özel, değişmediğini gösterdi. "Seçimi kaybetsem de gitmeyeceğim" dedi. Herkes alay etti: Kılıçdaroğlu gibi 13 seçim daha bekleyebilirsiniz!

Nazan Savaş'ın paylaşımıNazan Savaş'ın paylaşımı

"GELİYORUZ HATAY"
CHP'nin Lütfü Savaş'la yola devam kararı sonrası Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan Genel Merkez'e nazire yaparmışçasına bir paylaşım geldi. Savaş paylaşmına "Geliyoruz Hatay" notunu düştü, eşi Lütfü Savaş'ın arka koltukta uyuduğu anları paylaştı.

CHPde Ankara muharebesi! Eş başkanlar karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatayda çıkmaz Esenyurtta DEM payıCHPde Ankara muharebesi! Eş başkanlar karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatayda çıkmaz Esenyurtta DEM payı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef
Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi’ne girecek
CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı
Aidatlar neredeyse kira ile yarışıyor! 2 yılda %300 artış gösterdi
CHP, DEM tuttu! Esenyurt’ta Ahmet Özer’i Güngören’de Yüksel Yalçın’ı aday gösterdi! Deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep etti
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı!
SON DAKİKA