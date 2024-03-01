CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz

31 Mart yerel seçimlerinde kent uzlaşısı adı altında DEM ile kirli ittifaka soyunan CHP'nin tüm belediye başkan adayları Kandil'e selam çakma yarışına girdi.
31 Mart yerel seçimlerinde kent uzlaşısı adı altında DEM ile kirli ittifaka soyunan CHP'nin tüm belediye başkan adayları Kandil'e selam çakma yarışına girdi.
Son DEM'lenme ise CHP'nin Tunç Soyer'in ipini çekerek aday olarak gösterdiği Cemil Tugay'dan geldi.
PASİF ADAY AKTİF DEMLENME
DEM'in Tunç Soyer ısrarı ve fondaş ODATV'nin zaman ayarlı "CHP Genel Merkezi endişeli... Cemil Tugay nerede" başlıklı haberiyle pasif gösterilerek gündeme gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, CHP'de kabul görmenin Kandil'e selam çakmaktan geçtiğini anlamış olacak ki katıldığı bir canlı yayında PKK partisi DEM'in hoşuna gidecek açıklamalarda bulundu.
Tugay yaptığı açıklamada "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" ifadelerini kullandı.
ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İZMİR SAVAŞI
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.
"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"
İzmir adayını belirleyerek İmamoğlu'na gözdağı veren Özgür Özel fondaş Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür bu konuda çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na bir mesaj daha göndermişti.