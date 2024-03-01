CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz

Tugay yaptığı açıklamada "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" ifadelerini kullandı.

ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İZMİR SAVAŞI

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.