Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı

AĞIR CEZA MAHKEMESİ İTİRAZI KABUL ETTİ İdare ve Gözlem Kurulu tarafından verilen karara itiraz edilmesi üzerine Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği de itirazı reddedince bu kez Nesibe Özer , bir üst mahkeme olan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. İtirazın kabulüne karar veren mahkeme, Bakırköy 3. İnfaz Hakimliğinin kararının kaldırılmasına, İdare ve Gözlem Kurulu kararının da iptaline karar verdi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Kararda "Hükümlünün örgütten ayrıldığına dair beyanda bulunmaması onun örgütle bağının olduğunu göstermeyeceği gibi, hükümlünün örgütle bağını inkar etmesinin de bağlantısının yok olduğunu göstermeyeceğini, kanunların idareye hükümlünün dış dünyaya yansıyan tutum ve davranışları itibariyle herhangi bir örgütle bağının bulunup bulunmadığına dair somut tespitler yapmayı yüklemiştir" denildi.

Öte yandan Özer'in FETÖ ile bağlantısının hakimlik sürecinde başladığı örgüt ile irtibatını Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki görevi sırasında da sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katılan Özer, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket etti.

Nesibe Özer ile FETÖ'nün sivil imamlarının GSM hatlarının incelenmesinde ise ortak baz hareketleri tespit edildi. Bu sürelerin bir günü aştığı zamanların da olduğu belirlendi.