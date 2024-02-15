Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında "İzmir" bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan güç savaşı hız kesmeden sürüyor.



Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme savaşıyla savruluyor... Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını aday listesine yazdı.