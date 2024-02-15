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Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında "İzmir" bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü

CHP'de yaşanan kavga göz önünde sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan Özgür Özel, kendisi belirlediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı. Özel'in İzmir'deki toplantıya katılması "İmamoğlu'na karşı gövde gösterisi" olarak yorumlandı. Öte yandan toplantıda konuşma yapmak için sahneye çıkan Cemil Tugay yere düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 17:11 Güncelleme 15 Şubat 2024, 17:26
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan güç savaşı hız kesmeden sürüyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme savaşıyla savruluyor... Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını aday listesine yazdı.

KRİZ TOPLANTIYA YANSIDI: ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI
13 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise yaşanan kavganın büyüklüğünü ortaya koydu.

Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer aldı ancak kendisi toplantıya katılmadı. TAKVİM' krizi anlık olarak olayların merkezinden takip etti.

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İMAMOĞLU'NA "İZMİR" BOMBASI: ÖZGÜR ÖZEL TOPLANTIDA
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmeyen Özgür Özel İzmir'de İmamoğlu'nun baskılarına rağmen aday gösterdiği Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı.


Özgür Özel İzmir aday tanıtım toplantısına katıldı Özgür Özel İzmir aday tanıtım toplantısına katıldı

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir Belediye Başkan adayları tanıtım törenine katılan Özgür Özel, "Ben İzmir ittifakına güveniyorum, ben İstanbul ittifakına güveniyorum, ben Türkiye ittifakına güveniyorum." diyerek DEM'e göz kırptı.

İZMİR ADAYI YERE DÜŞTÜ
Öte yandan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

İzmir adayı Cemil Tugay yere düştüİzmir adayı Cemil Tugay yere düştü

TUNÇ SOYER DE KATILMADI
CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

NELER YAŞANMIŞTI?
Aday belirleme sürecinde İzmir'de büyük kriz yaşanmıştı. Tunç Soyer'in üzeri çizilmiş 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edilmişti.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırmış Özel de "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekmişti.

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