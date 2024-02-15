Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında "İzmir" bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan güç savaşı hız kesmeden sürüyor.
Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme savaşıyla savruluyor... Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını aday listesine yazdı.
KRİZ TOPLANTIYA YANSIDI: ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI
13 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise yaşanan kavganın büyüklüğünü ortaya koydu.
Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer aldı ancak kendisi toplantıya katılmadı. TAKVİM' krizi anlık olarak olayların merkezinden takip etti.
İMAMOĞLU'NA "İZMİR" BOMBASI: ÖZGÜR ÖZEL TOPLANTIDA
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmeyen Özgür Özel İzmir'de İmamoğlu'nun baskılarına rağmen aday gösterdiği Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı.
Özgür Özel İzmir aday tanıtım toplantısına katıldı
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir Belediye Başkan adayları tanıtım törenine katılan Özgür Özel, "Ben İzmir ittifakına güveniyorum, ben İstanbul ittifakına güveniyorum, ben Türkiye ittifakına güveniyorum." diyerek DEM'e göz kırptı.