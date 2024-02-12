"CHP'NİN İDDİALARI ADAYLARI YOK" Ekrem İmamoğlu 'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de "Özgür Özel ne arıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan İsmail Küçükkaya, Çankaya adayı üzerinden Özgür Özel 'i eleştirdi. CHP 'nin heyecan uyandıracak iddialı adayları olmadığını dile getiren Küçükkaya, "Açıkçası CHP'de heyecan uyandıracak, kitleleri motive edecek güçlü, iddialı adayları göremedik. Ama bunun sandığa nasıl yansıyacağını kestirmek güç. Çankaya da kritik. Aday Hüseyin Can Güner oluyor. Heyecan yaratmayacak bir başka isim ama karar bu. Bakalım sonucu nasıl olacak? Neden böyle? Diye sorarsanız 'kurultay hesapları' diyebilirim" şeklinde konuştu.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu



FATİH PORTAKAL'IN DA HEDEFİNDE ÖZEL VAR: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ

Özgür Özel'e bir tepki de yine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı olduğu bilinen Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.

Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:

"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"

İMAMOĞLU FONDAŞLAR KALEMLER ÜZERİNDEN ÖZEL'E VURUYOR

Bu durum "İzmir ve Çankaya'da kesik yiyen Ekrem İmamoğlu fondaş kalemler üzerinden Özgür Özel'e vuruyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.