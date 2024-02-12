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Özgür Özel'de 'İzmir' endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok"

CHP'de yerel seçimlere gider ayak panik havası hakim. İzmir'de listeyi kendisi hazırlayan Özgür Özel, Cemil Tugay'ı aday göstererek hem Tunç Soyer'e çizik attı hem de 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktı. Ancak Özel'in 'kale' olarak gördüğü İzmir için "Cemil Bey'i iyi tanıtabilirsek netice alırız" demesi endişe içinde olduğunu da gözler önüne serdi. Öte yandan İzmir ve Çankaya'da kesik yiyen Ekrem İmamoğlu, fondaş kalemler üzerinden Özgür Özel'i vuruyor. Halk TV'den İsmail Küçükkaya, "Özgür Özel ne arıyor?" başlıklı yazısında "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok" ifadelerini kullandı. Özel'e bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi. Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal, "Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi." dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:56
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor. Büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

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APAR TOPAR GENEL MERKEZ'E ÇAĞRILDI
Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi, CHP ile 'kent uzlaşısı' maskesiyle iş birliği içerisinde olan Kandil'in siyasi ayağı DEM'i de rahatsız etti. DEM'in baskısı üzerine Soyer apar topar CHP Genel Merkez'ine çağrıldı.

Soyer ise Özgür Özel'in kendisine "gelecek" ile ilgili bir teklif yaptığını ancak kendisinin reddettiğini söyledi.



ÖZGÜR ÖZEL'DE 'İZMİR' ENDİŞESİ! "EĞER İYİ TANITABİLİRSEK..."
CHP'de devam eden 'İzmir' ve 'Çankaya' krizinin gölgesinde Özgür Özel'in İzmir'i kaybetme endişesinde olduğu gözler önüne serildi.

Fondaş İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Cemil Bey'i doğru anlatabilirsek, iyi tanıtabilirsek İzmir'den çok iyi netice alırız" dedi. Bu durum İzmir'i 'kale' olarak gören CHP Genel Merkezi'ndeki panik havasını da açık etti.

"İZMİR ADAYI HEYECAN YARATMADI"
Öte yandan Küçükkaya, Özgür Özel'in İzmir adayı konusunda iyimser olduğu, söz konusu adayın İzmir'de heyecan uyandırmadığını dile getirdi.

Küçükkaya, "Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda iyimser. Aday, İzmir'de heyecan yaratmadı. Ancak Genel Başkan doğru yaptıklarını düşünüyor. İzmir 31 Mart'ın en kritik yerlerinden olacak" dedi.



"CHP'NİN İDDİALARI ADAYLARI YOK"
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de "Özgür Özel ne arıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan İsmail Küçükkaya, Çankaya adayı üzerinden Özgür Özel'i eleştirdi.

CHP'nin heyecan uyandıracak iddialı adayları olmadığını dile getiren Küçükkaya, "Açıkçası CHP'de heyecan uyandıracak, kitleleri motive edecek güçlü, iddialı adayları göremedik. Ama bunun sandığa nasıl yansıyacağını kestirmek güç. Çankaya da kritik. Aday Hüseyin Can Güner oluyor. Heyecan yaratmayacak bir başka isim ama karar bu. Bakalım sonucu nasıl olacak? Neden böyle? Diye sorarsanız 'kurultay hesapları' diyebilirim" şeklinde konuştu.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğluÖzgür Özel - Ekrem İmamoğlu

FATİH PORTAKAL'IN DA HEDEFİNDE ÖZEL VAR: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ
Özgür Özel'e bir tepki de yine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı olduğu bilinen Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.

Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:

"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"

"CHP'de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok"

İMAMOĞLU FONDAŞLAR KALEMLER ÜZERİNDEN ÖZEL'E VURUYOR
Bu durum "İzmir ve Çankaya'da kesik yiyen Ekrem İmamoğlu fondaş kalemler üzerinden Özgür Özel'e vuruyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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