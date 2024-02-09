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CHP'de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez'e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir'de Cemil Tugay'a yol göründü

CHP - DEM - Kandil hattındaki at pazarlığı sürerken Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. DEM'den açıkça destek alan ancak Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen mevcuttaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer apar topar Genel Merkez'e çağrıldı. Soyer'in DEM'in ısrarı üzerine yeniden İzmir'e aday gösterileceği Cemil Tugay'ın ise adaylıktan el çektirileceği kulislerde konuşuluyor. CHP fondşaı medya "CHP Genel Merkezi endişeli... Cemil Tugay nerede" başlıklı haberlerle sürece zemin hazırlıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 14:41 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:05
CHP’de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir’de Cemil Tugay’a yol göründü

Aday belirleme krizi ile boğuşan CHP'nin DEM ve Kandil'le yürüttüğü kirli pazarlığa dair detaylar ortaya çıkıyor.

Başak Demirtaş'ın PKK talimatıyla adaylıktan çekilmesiyle eş güdümlü olarak CHP'nin PM toplantısına 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşulurken Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme daha yaşandı.



APAR TOPAR GENEL MERKEZ'E ÇAĞRILDI
DEM'den açıkça destek alan ancak CHP lideri Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen mevcuttaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer apar topar Genel Merkez'e çağrıldı.

DEM BASTIRIYOR! TUNÇ SOYER YENİDEN ADAY OLACAK
TAKVİM'in kaynaklarından edindiği kulis bilgisine göre; DEM'in Tunç Soyer ısrarı üzerine Ankara'ya çağrılan Soyer'in yeniden İzmir'e aday gösterileceği Cemil Tugay'ın ise adaylıktan el çektirileceği konuşuluyor.



CHP yandaşı fondaş medyada çıkan haberler ise bu durumu destekler nitelikte.

FONDAŞ MEDYADA ZAMAN AYARLI HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "CHP Genel Merkezi endişeli... Cemil Tugay nerede" başlıklı bir haber servis etti. İlgili haberde "CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay'ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi CHP Genel Merkezi'nde endişe yarattı" denildi.

CHP medyasının "Cemil Tugay pasif kaldı" algısıyla yaptığı haberlerle Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesini zemin hazırladığı söyleniyor.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası CHP - Kandil - DEM hattındaki görüşmeler boyut kazandı.

DEM'in Tunç Soyer baskısının altında hiç şüphesiz bu pazarlık süreci yatıyor.

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SOYER ÇİZİLDİ CHP-DEM KARIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi baş başa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırmıştı.

Özel ve İmamoğlu'nun kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday göstermemesi hem parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarını hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'i rahatsız etti.

Takvim.com.tr İzmir'de DEM ile sıkı ilişki içinde olan Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından "Kriz DEM'leniyor" diyerek CHP ve DEM arasının gerileceğine dikkat çekmişti.

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