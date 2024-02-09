CHP’de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir’de Cemil Tugay’a yol göründü



SOYER ÇİZİLDİ CHP-DEM KARIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi baş başa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırmıştı.



Özel ve İmamoğlu'nun kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday göstermemesi hem parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarını hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'i rahatsız etti.



Takvim.com.tr İzmir'de DEM ile sıkı ilişki içinde olan Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından "Kriz DEM'leniyor" diyerek CHP ve DEM arasının gerileceğine dikkat çekmişti.