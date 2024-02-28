CHP’li ABB’de mobbing bitmiyor! Sistem çökünce faturayı personele kestiler: Ya imzalayın ya da kovulursunuz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin skandalları bitmek bilmiyor.
Yönetime geldiği tarihten bu yana tek bir projeye imza atmayan onun yerine Ankara'yı algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in belediye personeline mobbing uyguladığı belirlendi.
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, 5 yıldır mobbing, baskı ve zulümle boğuşan ABB personelinin şimdi de sistemsel hatanın bedelini maaşlarında yapılan 6 Bin 500 TL'lik kesintilerle ödediğini dile getirdi.
FATURAYI ÇALIŞANA ÇIKARDI
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Ankara'da 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, sistem hatası nedeniyle ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan binlerce Ankaralının operatörlere ulaşamadığını hatırlattı. Aramaların cevapsız çağrıya düşmesinin cezasını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına kestiğini açıklayan Selahattin Yağcı, Volkan Gültekin tarafından kestirilen cezanın bedelinin ise 15 günlük yevmiye bedelinin olduğunu bu bedelin ise 6 bin 500 TL'ye denk geldiğini aktardı.
Olayı araştırdığında ALO 153 Çağrı Merkezi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında sistemde yaşanan sorun sebebiyle çağrılara cevap verilemediği iddiasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in cevap verilmeyen çağrıları fırsata çevirdiğini gördüğünü kaydeden Yağcı, "Volkan Memduh Gültekin, ALO 153 personelinden tutanaklarda 'etkili olan yağış sebebiyle oluşan mağduriyetlerden dolayı telefonlara cevap verilemediğini' belirtmelerini istemiş. Ancak geçmişe dönük yapılan hava durumu sorgulamasında söz konusu tarihler arasında Ankara'nın hava sıcaklığının 30 derecenin altına inmediğini gördük" ifadelerini kullandı.