CHP’li ABB’de mobbing bitmiyor! Sistem çökünce faturayı personele kestiler: Ya imzalayın ya da kovulursunuz

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı "Sayın Mansur Yavaş ve ekibi ABB personelinin anasından emdiği sütü burnundan getirdi" şeklinde konuşan Yağcı şöyle devam etti:



"ABB'DE MOBBİNG BİTMİYOR"

"ABB çalışanları 5 yıldır maaşlarından, kıdem tazminatlarına, çalışma sistemlerinden, özlük haklarına kadar birçok konuda mağdur edildi. Yetmedi Sayın Yavaş ve ekibi kendi döneminden önce hizmet veren personeli baskı, zulüm ve mobbingle işlerinden attı. İşten çıkarmadıklarına da hakaretler edip onurları, gururları ile oynadılar. Bilindiği gibi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir kısım personeli haksız tutanaklarla tazminatlarını bile vermeden işten çıkardılar. EGO'nun 24 personelini sürgüne gönderdiler.





Yavaş ve ekibi tarafından ABB personeline yapılmayan işkence, uygulanmayan mobbing, baskı ve zulüm kalmadı. Yetmedi Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra atadığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfretti. Hızını alamayan Tatlısu, belediye binasına giderek personele saldırdı. ABB İştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyen personelden 20 bin TL ile 40 bin TL rüşvet alındığını belgeleri ile ortaya çıkardık. Bu konunun hala takipçisiyiz. Bunca skandal vatandaşın hafızasındayken şimdi de Yavaş'ın algı operasyonları yöneten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 153 Çağrı Merkezi'nde kullanılan sistemde yaşanan arızanın üstünü örtmek için cezayı çağrı merkezi personeline kesti.