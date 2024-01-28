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Bu haber sadece TAKVİM'de: Mansur Yavaş CHP'ye rest çekti! Afişlerinden logoyu sildi, mitinglerinde CHP bayrağına sansür uyguladı!

Mansur Yavaş, Ankara'da ilçe adaylarını belirlemek istedi. Kimse dinlemedi! Fikirlerini söyledi. Önemsenmedi! O da rest çekti. Afişlerinden logoyu sildi. Mitinglerinde CHP bayrağı görülmedi. Özgür Özel'in adı bile geçmedi! Bay Yavaş, resmen bağımsızlık ilan etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Bu haber sadece TAKVİM’de: Mansur Yavaş CHP’ye rest çekti! Afişlerinden logoyu sildi, mitinglerinde CHP bayrağına sansür uyguladı!

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Yavaş, Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday yapılmasını istedi. İmamoğlu baskısı ağır geldi. Erdal Beşikçioğlu tercih edildi.

Yavaş, aynı ismi Mamak'a önerdi. Yine reddedildi. Mansur Bey'e Gölbaşı, Nallıhan ve Beypazarı gibi kaybetme riski yüksek yerler gösterildi!



Yavaş da kılıçları çekti! Seçim afişlerinde parti logosuna yer vermedi! Yine Keçiören'deki ilk mitingde hiç CHP bayrağı görülemedi! Ne Özel'den ne de İmamoğlu'ndan bahsetti! Mesajlarında bile 6 ok olmaması, durumu netleştirdi: Mansur Yavaş, sen de savaş...

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