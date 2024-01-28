Bu haber sadece TAKVİM’de: Mansur Yavaş CHP’ye rest çekti! Afişlerinden logoyu sildi, mitinglerinde CHP bayrağına sansür uyguladı!

Yavaş, aynı ismi Mamak'a önerdi. Yine reddedildi. Mansur Bey'e Gölbaşı, Nallıhan ve Beypazarı gibi kaybetme riski yüksek yerler gösterildi!





Yavaş da kılıçları çekti! Seçim afişlerinde parti logosuna yer vermedi! Yine Keçiören'deki ilk mitingde hiç CHP bayrağı görülemedi! Ne Özel'den ne de İmamoğlu'ndan bahsetti! Mesajlarında bile 6 ok olmaması, durumu netleştirdi: Mansur Yavaş, sen de savaş...