Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Sen Anadolu'nun beyler beyisin Kütahya, bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun.
Mayıs ayındaki seçim sonuçları için sizlere teşekkür borcumuz var. Şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız? Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, en çok da sizden destek istiyoruz. Kale içeriden fethedilir. Kadının üstesinden gelebileceği hiçbir zorluk tanımıyoruz.
Başkan Erdoğan Kütahya mitinginde konuştu
Gençler, sizin de hanımların aşağısında kalmamanız lazım. Kütahya'da Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Bu centilmence rekabetin en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ülkemizin güvenliğine, kazanımlarına göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz.
Milletimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyelerde iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?
Kütahya'da coşkulu kalabalık
MEYDANI KİRLİ İTTİFAKLARA BIRAKMAYACAĞIZ
Yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Milletimiz ile omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda kenetlenip yolumuzu devam edeceğiz.
Bayramı milli iradenin de bayramına dönüştürmeliyiz. Bunu Kütahya'nın yapacağına inanıyorum. Ülkemiz Gezi'den beri süren, 15 Temmuz'da daha da keskinleşen, 2018'den sonra alenileşen sıkıntılı süreçten geçiyor. Önümüze hangi badire çıkarsa çıksın ülkemizi hedeflerine doğru ilerlettik. Bu arada ciddi bedeller ödedik ödüyoruz. Yeri geldi darbecilere canımız pahasına direndik. Terör örgütlerini mağaralarına gömdük. Türkiye'de kendilerine yer bulamadılar.