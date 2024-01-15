Çözülemeyen altyapı sorunu Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş bizi rezil etti

Burada açıklamada bulunan Ünal; "ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 5 yıldır dikiş tutmadı. Sürekli Genel Müdür değişimleri ile kurumsal hafızası ve iş yapma yeteneği kaybedildi. ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor. Buraya bu mevsimde asfalt atmaya kalksalar, atılan o asfalt hiçbir işe yaramayacak. Bu mahalle merkez noktada. Bir ring hattı ile buranın ulaşım sorunu çözülebilir. Ancak bunu bile yapacak feraset yok.

Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek." dedi.