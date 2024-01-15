Çözülemeyen altyapı sorunu Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş bizi rezil etti

CHP'li belediyelerde hizmet ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle vatandaşın çilesi bitmiyor.
CHP'li belediyelerde hizmet ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle vatandaşın çilesi bitmiyor.
ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, İncirli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşları dinledi.
Burada açıklamada bulunan Ünal; "ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 5 yıldır dikiş tutmadı. Sürekli Genel Müdür değişimleri ile kurumsal hafızası ve iş yapma yeteneği kaybedildi. ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor. Buraya bu mevsimde asfalt atmaya kalksalar, atılan o asfalt hiçbir işe yaramayacak. Bu mahalle merkez noktada. Bir ring hattı ile buranın ulaşım sorunu çözülebilir. Ancak bunu bile yapacak feraset yok.
Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek." dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Konuyla ilgili vatandaşlar da isyan etti.
MANSUR YAVAŞ BİZİ MAHVETTİ
Mahalle sakini Durmuş Polyo: "Buraya 2-3 kere asfalt attılar hepsi çöktü. Ağustosta kazı çalışmaları başladı. 6 aydır kazıyorlar. Burada çalışan işçiler kafalarına göre işe başlayıp bırakıyorlar. Bizi rezil ettiler. Yazın tozdan geçilmedi. Şimdi de çamurdan geçilmiyor.
Sokağa çıkamaz olduk. 1 kamyon çakıl taşı bile getirip dökemediler. Kazı yaptıkları alanda ne boru bıraktılar, ne kablo. Her gün elektrik, su, doğalgaz kesiliyor. Mansur Yavaş bizi mahvetti. Yapılan her şey eski dönemden kalma."
ÇOCUKLAR TENEFFÜSE ÇIKAMIYOR
Arzu Yılmaz: "Biri özel gereksinimli 2 küçük çocuğum var. Çocuklarımı okula getirmek için otobüs, dolmuş olmadığı için taksiye binmek zorunda kalıyorum. Taksi de yol bozuk olduğu için okula kadar getirmiyor.Yolun başında bırakıyor. Özel gereksinimli çocuğumla zorlanıyorum. Kaç kere şikâyet ettik, hiçbir şey yapılmadı. Öğretmenler tozdan topraktan, çamurdan çocukları teneffüse çıkaramıyor."
Arzu Bahçetep: "Aylardır burası toz duman içerisinde. 6 aydır kazıp kapatıp tekrar kazıyorlar. İşin ehli bir mühendis, kepçeci, işçi yok. Her gün ya doğalgaz, ya elektrik, ya su kesiliyor. Elektrik kesintisi yüzünden kombim bozuldu. Artık bıktık. Çocuklarım buradaki okulda okuyor. Geçen gün rögar kapağını açık bırakmışlar. Hiçbir önlem alınmamış. Az kalsın içine düşüyorduk. Ulaşım sıkıntımız zaten canımıza yetti. Kazı yüzünden evimizin önüne taksi girmez oldu. Otobüs, dolmuş zaten yok. Biz yolumuzu istiyoruz."
OKULUN ÖNÜ BATAKLIK OLDU
Hatice Uludağ: "Ulaşım sorunumuz çözülsün, yolumuz yapılsın istiyoruz. Okulun önü bataklık oldu. Çocuklar dışarı çıkamıyor. 10 metre ileride park var o parka bile gidemez oldular. Resmen mahrumiyet bölgesi ilan ettiler. Burada bir genç kızımız öldü daha ne olabilir hizmet etmeleri için kaç kişi daha ölmeli."
Taksi şoförü: "6 aydır burası böyle. Sebebini bilemiyorum sürekli bir kazı var. Kapatıp tekrar kazıyorlar. Araçlarımız mahvoldu. Her hafta sanayiye götürüyoruz. Bu yol yüzünden esnaf aylarca kepenk kapattı, ekmek yiyemedi. Cebimizden çıkan paranın hesabı yok."
ALTYAPI SORUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ
Kasap Arif Tazecan: "En ufak bir yağmurda sel felaketi oluyor. Hatta geçen yıl bir kız hayatını kaybetti selde. ASKİ'den yetkililer de geldi ama buranın altyapı sorununu bir türlü çözemedi. Ölüm bile umurlarında olmadı.
Bir yol yapımı 6 ay sürmez. Biz esnaf olarak çok mağduruz.Bozuk yol yüzünden müşteri gelemiyor. Arabayı arka sokağa bırakıyor, yaya olarak buraya geliyor. Sürekli elektrik kesintisi oluyor. Benim dolabımın motoru yansa elektrik kesintisi yüzünden bana zararı 50 bin lira bunu. Kim karşılayacak?"