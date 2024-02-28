Başkan Erdoğan’dan NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: Emaneti gençlere teslim edeceğiz

"Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, değerli işçi kardeşlerim ve misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Kütahya'da üretilen bu seramikler 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, yatırım istihdam cari fazla yoluyla büyümek zorundadır. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlığının bir işaretidir.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDAN SONRA EMANETİ GENÇLERE TESLİM EDECEĞİZ"

2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerinde yatanlardan değiliz. Millete verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.