Belediyenin otobüsleriyle mitinglerine seçmen taşıyan CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş kendini aklamaya çalıştı: Belediyenin bir kuruşu yok!

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, söylediklerinin tam tersi bir kampanya yönetiyor.
31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, söylediklerinin tam tersi bir kampanya yönetiyor.
Her fırsatta adil rekabetten bahseden Yavaş, 31 Mart'ta kaybetme korkusuyla Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un afişlerini toplatıyor, Altınok'un seçim kampanyasının bulunduğu billboardların önüne kendi billboardını koyuyor.
KENDİNİ AKLAMAYA KALKTI AMA DAHA DA BATTI
Türkiye tüm bunlara şahit olurken geçmişte "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Yavaş, başkente boy boy astığı afişlerini savunmaya kalktı.
Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, "Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada" dedi.
BELEDİYE OTOBÜSLERİ HALKIN DEĞİL Mİ?
Ancak belediye otobüslerini kullanarak mitingine seçmen taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Hatta sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerini değil CHP'li Bolu Belediyesi'nin de otobüslerini kullanan Yavaş, belediye çalışanlarına mitinge katılma zorunluluğu getirmişti.
Yavaş'ın Beypazarı mitinginde Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıkmıştı.
Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirilmişti.
SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU
2019 yerel seçimleri öncesinde emek veren insanlarla çalıştıklarını dile getiren Yavaş, "Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz." diye konuşmuştu.
Hatta 2019'daki seçim öncesi Yavaş, Ankaralılara, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız." sözünü vermişti.