Belediyenin otobüsleriyle mitinglerine seçmen taşıyan CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş kendini aklamaya çalıştı: Belediyenin bir kuruşu yok!

Her fırsatta adil rekabetten bahseden Yavaş, 31 Mart'ta kaybetme korkusuyla Cumhur İttifakı 'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un afişlerini toplatıyor, Altınok'un seçim kampanyasının bulunduğu billboardların önüne kendi billboardını koyuyor.

KENDİNİ AKLAMAYA KALKTI AMA DAHA DA BATTI

Türkiye tüm bunlara şahit olurken geçmişte "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Yavaş, başkente boy boy astığı afişlerini savunmaya kalktı.

Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, "Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada" dedi.