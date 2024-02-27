Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde

Mevcut İBB yönetiminin ulaşım konusunda da sınıfta kaldığını belirten Murat Kurum, "35 vaadin 4'ünü yerine getirebildiler" dedi.

İstanbullunun ulaşım çilesi son 5 yılda tavan yaptı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri kaza ve arızalarla gündemden düşmedi. Metro metrobüs duraklarında vatandaşlar perişan oldu.

HEDEF ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA İNDİRMEK

ULAŞIM ANA PLANI

Sürekli canlı verilerle beslenen, her an güncel olan 'ulaşım talep tahmin modeli' hazırlanacak.

Yük ve yolcu taşımacılığında geleceğe yönelik talep tahminleri hazırlanacak.

Sürdürülebilir ulaşım altyapısı hazırlanacak.

Kısa, orta ve uzun vadeli projeler belirlenecek.



YÜKSEK KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

Raylı sistemler ilk 5 yılda 2 katına, 2034'te 1004 kilometreye çıkarılacak.

İlk 5 yılda hayata geçirilecek projeler;

- 14,2 km'lik Yenikapı-İncirli-Sefaköy metro hattı

- 18 km'lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı

- 28 km'lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı

- 17,4 km'lik Vezneciler-Sultangazi metro hattı

- 6,9 km'lik Şehir Hastanesi-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı

- 5,4 km'lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak

- 6 km'lik Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hattı

- 21,3 km'lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattı

- 3,1 km'lik Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı

- 62,4 km'lik Samandıra-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattı

- 2 km'lik Eyüpsultan-Pierre Loti-Miniatürk teleferik hattı



METROBÜS HATTI UZATILACAK

Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacak. 18 dakika kazanç sağlanırken, karbon emisyonu 202 ton azalacak

Her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs ulaşım filosuna kazandırılacak.

DENİZ ULAŞIMINDA 'ÜCRETSİZ AKTARMA' DÖNEMİ

İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artırılacak.

3 yeni hat;

- İstinye-Yenikapı arabalı vapuru

- Çubuklu-Yenikapı arabalı vapuru

- Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek.

Deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak.



MOTOSİKLET YOLLARI GELİYOR

İstanbul'da motosiklet kullanımı 2018 yılından 2023 yılına kadar %119 oranında artış gösterdi. Motosiklet kullanıcılarına özel motosiklet yolları kurulacak.

Moto kurye park alanları hizmete alınacak.

BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARTILACAK

Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek.

Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.

Yaya dostu şehir için 'Millet Yolları' yapılacak.

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bilimsel verilerle gerçek taksi sayısı ihtiyacı belirlenecek.

Dijital taksi uygulamaları tek merkezde toplanacak.

Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamaları işler hâle getirilecek.

TOPLU ULAŞIMDA TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Aile Kart ile 0-6 yaş arası çocuk ve ebeveynlere ücretsiz ulaşım sağlanacak.

İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

3- KARAYOLU ULAŞIM ALTYAPILARI

İki yakaya iki büyük tünel inşa edilecek. Avrupa'da 88.2 kilometre, Anadolu'da 34 kilometre olmak üzere toplam 122,2 kilometre yeni tünel hizmete alınmış olacak.



- İlk 5 yılda toplam 47,5 kilometre tünel inşa edilecek;

25,7 kilometrelik Çayırbaşı-Ayazağa-Levazım-Dolmabahçe tüneli ile 15 dakikalık kazanç sağlanacak, karbon emisyon 156 ton azalacak.

11,6 kilometrelik Kağıthane-Bayrampaşa (Hal) tüneli ile 10 dakikalık kazanç sağlanacak, karbon emisyonu 73 ton azalacak.

10,2 kilometrelik Yenisahra-Bostancı tüneli ile, 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 62 ton azalacak.



- 2034 yılında toplam 74,7 kilometre tünel inşa edilecek;

50,9 kilometrelik Bayrampaşa (Hal)-Büyükçekmece karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, 280 ton karbon emisyon azalımı sağlanacak.

23,8 kilometrelik Harem-Çengelköy-Kavacık karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı 141 ton azalacak.



KAVŞAK VE YOL DÜZENLEMELERİ

Trafik sıkışıklığının yaşandığı 151 kavşak düzenlemeye tabi tutulacak.

Trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan TEM, E-5 ve birbirine bağlayan yan yollar düzenlenecek



ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK 2 BÜYÜK HAMLE

Esenler otogarı ve Harem otogarı şehrin dışına taşınacak. Avrupa Otogarı inşa edilecek.

Asya ve Avrupa Yakası'na 6 yeni lojistik merkezi ve Kuzey Limanı kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak.



OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

'Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi' hayata geçirilecek.

5 yılda 250 bin araçlık otopark inşa edilecek. Bu alanların üstü park, altı otopark olarak hizmet verecek.

İSPARK ücretlerinde %25 indirim yapılacak.

4- AKILLI ULAŞIM

Akıllı Ulaşım Sistemleri, EDS Kontrol Merkezi, Tünel İşletim Merkezi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Yönetim Merkezi, İETT Filo Yönetim Merkezi, Metro Hat Kontrol Merkezi, Lojistik Yönetim Merkezi, Dış Birimler hayata geçirilecek.



Dijİstanbul projesi ile şehre ait her veri tek merkezden ölçüp yönetilecek.

- Parket uygulaması ile İstanbul'un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.

- Yol-açık uygulaması ile tüm ulaşım araçlarına cepten ulaşılacak. Bulunulan konumdan gidilmek istenen konuma kadar en verimli ulaşım araçları anlık olarak takip edilebilecek.



5- ULAŞIM AKADEMİSİ

Ulaşım Akademisi ile sürücü, yolcu ve yayalarda eğitim bilinci sağlanacak.

Mesleki teorik eğitim merkezinde; İstanbul'un trafiğinde direksiyon sallayan herkese özel eğitimler verilecek.

Uygulama eğitim merkezinde; kurulacak parkur ve simülasyonlarla şoförlere pratik öğrenme imkanları sunulacak.

Psikoteknik test ve ruh sağlığı merkeziyle; psikolojik destek imkanları sunulacak.

Ölçme değerlendirme ve sertifikasyon sistemiyle; uluslararası geçerliliği olan lisanslara dair hizmetlerden faydalandırılacak.

Stratejik planlama ile tüm İstanbullular ulaşımdaki iyileşmeyi gün be gün hissedecek, her anlamda tasarrufa şahit olacak.

Ulaşımda yapılacak yatırımlarla 64 dakika olan ortalama yolculuk süresi 2029 yılında 48 dakikaya, 2034 yılında ise 39 dakikaya düşürülecek.

Ulaştıran İstanbul Strateji Planı ile 3 milyon ton karbon emisyon azalımı ve 450 bin yetişkin ağaç kazanımı sağlanacak.

Açıklamanın detayları gelecek...

MURAT KURUM: BİTSİN ARTIK BU ÇİLE

Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda projelerini bugün duyuracağını açıklamış ve "Uzun kuyruklar… Dakikalarca beklemeler… Yanan otobüsler… Saatler süren yolculuklar… İstanbullular trafik çilesinden bezdi. Bitsin Artık Bu Çile" ifadelerini kullanmıştı.