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İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerin arifesine İYİ Parti ve CHP arasında giderek yükselen gerilime şahit oluyor. İYİ Parti’nin müstakil kararı almasının ardından Ekrem İmamoğlu, ablam dediği Meral Akşener’i zor durumda bırakmak için partiye resmen operasyon çekiyor. Nitekim Akşener de müstakil kararının ardından gelen istifaları Ekrem İmamoğlu’na bağlamıştı. Son olarak CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın da istifa edeceği iddia edildi. Yılmaz söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yapacağını duyururken yaşananlar CHP medyasında sevinçle karşılandı. Fondaş HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Bilge Yılmaz üzerinden Akşener’e “Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar” sözleriyle yüklendi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 11:29 Güncelleme 27 Şubat 2024, 11:42
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik tavan yapmış durumda. Özellikle Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirileri sonrası iki parti arasında sinirler iyice gerildi.

İMAMOĞLU'NDAN OPERASYON
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.



Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

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İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.

Küçükkaya'dan Akşener'e: Partiniz böyle çatlar

Son günlerde İYİ Parti'de üst düzey istifalar yaşanırken CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın görevi bırakacağı iddia edildi.

"YARIN SÖYLENTİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPACAĞIM"
En geç yarın söylentilere yönelik bir açıklama yapacağını söyleyen Bilge Yılmaz "İstifa etmedim şimdilik düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz "İstifa tartışmaları benden kaynaklanmıyor. Türkiye için endişeliyim. Yapılacak çok iş var. Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" dedi.

İDDİALAR İMAMOĞLU MEDYASINI MUTLU ETTİ
Yılmaz CHP yandaşı KRT ve Halk TV'ye konuşurken özellikle Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya İYİ Parti'de yaşanan bu ayrılık iddiasını büyük bir mutlulukla sundu.

AKŞENER'E SESLENDİLER: PARTİNİZ BÖYLE ÇATLAR
Küçükkaya ayrıca Yılmaz üzerinden Akşener'i eleştirerek "Parti çatlar. Siz düne kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz İmamoğlu ve Yavaş'a kaybettirme yarışına girerseniz parti patlar. Çünkü tutarsızlık söz konusu." ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
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