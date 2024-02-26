CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı.

İstanbul'da hizmete alınan yeni metronun açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar (Kazlıçeşme) bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. Bunları da yine inşallah biz yapacağız." dedi.