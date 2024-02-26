CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hizmete giren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğunun 340 kilometreye çıktığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hizmete giren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğunun 340 kilometreye çıktığını bildirdi.
İstanbul'da hizmete alınan yeni metronun açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar (Kazlıçeşme) bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. Bunları da yine inşallah biz yapacağız." dedi.
CHP'Lİ İBB SADECE 8 KM TAMAMLADI
İBB yönetiminin İstanbul'un 5 yılını çaldığını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 km'lik bölümü tamamladığı ortaya çıktı.
2019 HAZİRAN SONRASI AÇILIŞI YAPILAN RAYLI SİSTEM HATLARINA İMAMOĞLU'NUN KATKISI
2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39,2 KM metro hatlarına CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra 8,11 KM'lik katkı yaptı.
MECİDİYEKÖY-MAHMUBEY METRO HATTI
20 KM
Açılış tarihi
Mecidiyeköy-Mahmutbey: 28 Ekim 2020
Yıldız-Mahmutbey: 2 Ocak 2023
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının kazı çalışmaları 09.02.2017 yılında kazı çalışmaları tamamlandı. Dönemim AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını belirtmişti.
İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri 19.03.2019 tarihinde başladı.
28.10.2020 arihinde 1. etap açıldı. Ancak tandemi nedeniyle tören yapılamadı.
İMAMOĞLU SADECE YÜZDE 6 KISMINI AÇTI
CHP'li Ekrem İmamoğlu ise sadece 28.10.20 tarihinde 2. etabın açılışını gerçekleştirirken, sadece 1,2 km'lik kısmını yapmıştır.
DUDULLU-BOSTANCU METRO HATTI
14.3 KM
Açılış 6 Ocak 2023
19.02.2018 tarihinde tüneller tamamlandı, ray montajı başladı.
06.01.2023 tarihinde açılış töreni gerçekleştirilirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14.3 km'nin sadece 4.3 km'sini yapmıştır.
EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI
10.1 KM
Açılış Tarihi
Cibali-Alibeyköy: 01.01.2021
Küçükpazar ve Eminönü İstasyonları: 30.08.2023
19.03.2019 tarihinde test sürüşü test edildi.
AK Parti'nin hayata geçirdiği projenin 01.01..2021 yılında 1.Etap açılış töreni gerçekleştirildi. 30.08.2023 tarihinde ise 2.etap açılışı yapıldı.
Hattının yüzde 89'luk (9 km) kısmını AK Parti tarafından tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu sadece yüzde 11'lik kısmını ( 1,1 km) yaptı.
İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI (MASKO-BAHARİYE KESİMİ)
2,3 KM
Açılış Tarihi: 29.05.2021
CHP'li İmamoğlu sadece 1,1 km'lik kısmını tamamladı.
RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI
0,8 km
Açılış Tarihi: 29.05.2021
İmamoğlu 0,4 km tamamladı