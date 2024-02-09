Beylikdüzü’nde metrobüs arızası ölüm getirdi! Kontrol için araçtan inen şoföre başka metrobüs çarptı: Kaza anı kamerada

Hayatını kaybeden metrobüs şoförü Eyüp Maytalman

Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Eyüp M.'ye ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan Eyüp M., doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Korkunç kaza metrobüste bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza anı kamerada