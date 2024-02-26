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Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi... Pastayla karşılandı: İyi ki doğdun reis

Vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaptı. Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan'ı karşılayan gençler Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti. Başkan Erdoğan da vatandaşlara çikolata ikram etti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 13:01 Güncelleme 26 Şubat 2024, 13:12
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi... Pastayla karşılandı: İyi ki doğdun reis

26 Şubat 1954 yılında doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni yaşını kutluyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ KUTLAMA
Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

Başkan Erdoğan'a doğum günü süpriziBaşkan Erdoğan'a doğum günü süprizi

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış törenine gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınında doğum gününü kutlamak için bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu.

PASTA İKRAM EDİLDİ
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, aracından inen Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti.

Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS"
"Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi.

Aracına yaklaşan bir vatandaşla konuşan Erdoğan, daha sonra açılış törenine gitmek üzere buradan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'a doğum günü pastası takdim edildiBaşkan Erdoğan'a doğum günü pastası takdim edildi

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