Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi... Pastayla karşılandı: İyi ki doğdun reis

Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS"

"Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi.

Aracına yaklaşan bir vatandaşla konuşan Erdoğan, daha sonra açılış törenine gitmek üzere buradan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'a doğum günü pastası takdim edildi