Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın suç örgütünün şifreli haberleşmesi MASAK raporunda!

" Türk Escobar 'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya 'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, bazı şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu elde edilen görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre zanlılar arasında örgütsel birliktelik tespit edildiği belirtildi.

Urfi Çetinkaya 'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 23 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Karara göre, şüpheli Çetinkaya, kendisi hakkında "oyun oynandığını" ancak kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

Daha önce FETÖ'nün kendisini söz konusu duruma düşürdüğünü öne süren Çetinkaya, "Bana diyorlar, kripto telefonla bilmem ne olmuş. Bana 'Japon' diyorlar. Benim öyle bir kod adım yoktur. Japon'a benzeyecek bir tipim de yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.