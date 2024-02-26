Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdil'de KAAN hazımsızlığı! "Savaş uçağı değil" dedi sosyal medya ayağa kalktı

Özdil, dünyanın konuştuğu KAAN hakkında "Bu konuda emek veren mühendislerimizin kimler olduğunu, şuanda hangi aşamada olduğumuzu gayet net biliyorum. Bu çerçevede gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu uçak savaş uçağı falan değil. Bu uçak şuanda tipik bir AKP propagandasından ibaret" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÖZDİL'E TEPKİ

Yılmaz Özdil'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı Özdil'in hazımsızlığına dem vururken bazı kullanıcılar ise Türkiye düşmanlarını sevindiren açıklamalar olduğunu söyledi.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ, KAAN ile ilgili teknik detayları internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı. Buna göre özetle beşinci nesil savaş uçağının özellikleri özetle şöyle: Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor.

Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti Yeni nesil görev sistemleri Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik Düşük görünürlük ve kızılötesi iz Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş