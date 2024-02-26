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Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdil'de KAAN hazımsızlığı! "Savaş uçağı değil" dedi sosyal medya ayağa kalktı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savunma sanayideki önemli güçlerinden Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ardından dünya basını KAAN'a manşetlerinden övgü yağdırırken CHP medyası görmezden geldi. Yetmedi şimdi de yandaş gazeteciler KAAN'ı hedef alan açıklamalarda bulunuyor. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, dünyanın hayranlıkla bahsettiği KAAN'ın savaş uçağı olmadığını iddia etti. Yılmaz Özdil'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı Özdil'in hazımsızlığına dem vururken bazı kullanıcılar ise Türkiye düşmanlarını sevindiren açıklamalar olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 12:21 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:43
Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdil’de KAAN hazımsızlığı! Savaş uçağı değil dedi sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye savunma alanında bir eşiği daha aştı. TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi.

Mürted havalimanından kalkan KAAN bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla üssüne döndü.

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Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti | CHP fondaşları kör oldu tek satır yazmadı

KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına da damga vurdu. Birçok ülke KAAN'ın özelliklerini günlerdir konuşur oldu.

Bloomberg "Yeni bir dönüm noktası" derken Alman Welt, "Tarihi bir mihenk taşı" yorumunda bulundu.

ABD merkezli The War Zone, "Türkiye mürettebatlı savaş uçağı için büyük bir adım" dedi.

Rus medyası "Seçkinler kulübüne girdi" ifadelerini kullandı, Yunanistan ise 5 gündür manşetlerinden KAAN'ı indiremiyor.

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DÜNYA GÖRDÜ FONDAŞ KÖR OLDU
Dünya KAAN hayranlığını gizleyemezken bizim CHP trolü haline gelen medya kuruluşları ve yandaş gazeteciler ne yaptı peki?

Tabiiki hazımsızlıklarını saklayamayacak hamleler.

✈️ Yılmaz Özdil'in KAAN hazımsızlığı: "Savaş uçağı değil" 🛦

"SAVAŞ UÇAĞI DEĞİL"
CHP fondaşı gazeteler KAAN'a yer vermezken bir skandal açıklama da CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den geldi.

Özdil, dünyanın konuştuğu KAAN hakkında "Bu konuda emek veren mühendislerimizin kimler olduğunu, şuanda hangi aşamada olduğumuzu gayet net biliyorum. Bu çerçevede gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu uçak savaş uçağı falan değil. Bu uçak şuanda tipik bir AKP propagandasından ibaret" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÖZDİL'E TEPKİ
Yılmaz Özdil'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı Özdil'in hazımsızlığına dem vururken bazı kullanıcılar ise Türkiye düşmanlarını sevindiren açıklamalar olduğunu söyledi.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ
TUSAŞ, KAAN ile ilgili teknik detayları internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre özetle beşinci nesil savaş uçağının özellikleri özetle şöyle:

Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor

Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor.

Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti

Yeni nesil görev sistemleri

Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik

Düşük görünürlük ve kızılötesi iz

Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş

Kısa dönüş süresi

Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti

14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde.

KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.

MMU KAAN PROJESİ'NDEN DETAYLAR
KAAN Projesi, Türkiye'yi savaş uçağı üretebilen ülkeler arasında üst sıralara taşırken aynı zamanda bu alanda destekleyeceği yan sanayiyle de ülkeye ekonomik katma değer ve önemli ticari avantajlar sağlayacak. Bazı teknik detayları paylaşmak gerekirse;

- MMU KAAN'ın proje başlangıcında çalışan personel sayısı yaklaşık 27 kişiydi. Şu anda projede tam zamanlı olarak bin 832 kişi çalışıyor.

- Alt Sistem tedariki ve hizmet alımında 20'nin üstünde Türk firma görev alıyor: ASELSAN, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, MASTER DEFENCE, PAVOTEK, ASPİLSAN, TASECS, UDEA, TAAC, STG, TrMOTOR, VOLT, VOLO, ANDAR, EMGE, ANOVA, HAVELSAN, STM.

- Üretimde TUSAŞ dışında 100'ün üzerinde Türk yardımcı sanayi firması görev alıyor.

- 30 alt sistemin 24 adedi yerli firmalardan tedarik ediliyor. Yabancı firmalardan tedarik edilen kalemler için yerlileştirme projeleri başlatıldı. Bu kapsamda MMU Geliştirilmesi Projesi yerlilik oranı yüzde 90'a ulaştı.

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