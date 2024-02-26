Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdil'de KAAN hazımsızlığı! "Savaş uçağı değil" dedi sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye savunma alanında bir eşiği daha aştı. TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi.
Mürted havalimanından kalkan KAAN bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla üssüne döndü.
KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına da damga vurdu. Birçok ülke KAAN'ın özelliklerini günlerdir konuşur oldu.
Bloomberg "Yeni bir dönüm noktası" derken Alman Welt, "Tarihi bir mihenk taşı" yorumunda bulundu.
ABD merkezli The War Zone, "Türkiye mürettebatlı savaş uçağı için büyük bir adım" dedi.
Rus medyası "Seçkinler kulübüne girdi" ifadelerini kullandı, Yunanistan ise 5 gündür manşetlerinden KAAN'ı indiremiyor.