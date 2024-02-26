Başkan Erdoğan 70 yaşında! Sosyal medyadan doğum günü mesajı yağdı: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, davaya adanmış bir ömür...

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşına girdi. Sosyal medya platformu X'te "İyikiDoğdunReis" etiketiyle binlerce kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla X'de Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında.
Sosyal medya platformu X'de "İyikiDoğdunReis" etiketiyle binlerce kişi Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutladı.
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla X'de Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.