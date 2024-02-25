Vatana ve millete adanmış bir ömür | Türkiye'de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında! İşte yaşamı ve siyasi kariyeri

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri...