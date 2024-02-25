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Vatana ve millete adanmış bir ömür | Türkiye'de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında! İşte yaşamı ve siyasi kariyeri

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 23:36 Güncelleme 26 Şubat 2024, 00:03
Vatana ve millete adanmış bir ömür | Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında! İşte yaşamı ve siyasi kariyeri 1

26 Şubat 1954
Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin bildiği gibi Kasımpaşa'da doğdu ve büyüdü.

Vatana ve millete adanmış bir ömür | Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında! İşte yaşamı ve siyasi kariyeri 2

Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan.

Vatana ve millete adanmış bir ömür | Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında! İşte yaşamı ve siyasi kariyeri 3

1960
1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarında iken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı.

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