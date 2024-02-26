Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 70 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ömrünü memleket sorunlarıyla mücadeleye adadı. Türkiye, Erdoğan döneminde savunma sanayiinden ulaşıma kadar birçok alanda yeniliklerle tanıştı.
Erdoğan'ı doğum gününde dünya liderleri de yalnız bırakmadı.
PUTİN'DEN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
PUTİN'DEN SONRA TOKAYEV
Putin'den sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Tokayev görüşmede, Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.