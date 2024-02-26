Erdoğan'ı doğum gününde dünya liderleri de yalnız bırakmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 70 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ömrünü memleket sorunlarıyla mücadeleye adadı. Türkiye, Erdoğan döneminde savunma sanayiinden ulaşıma kadar birçok alanda yeniliklerle tanıştı.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.