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Son dakika: Liderlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği! Putin ve Tokayev'den teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Putin'den sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:29 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:24
Son dakika: Liderlerden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği! Putin ve Tokayev’den teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 70 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ömrünü memleket sorunlarıyla mücadeleye adadı. Türkiye, Erdoğan döneminde savunma sanayiinden ulaşıma kadar birçok alanda yeniliklerle tanıştı.

Erdoğan'ı doğum gününde dünya liderleri de yalnız bırakmadı.



PUTİN'DEN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Putin'den Başkan Erdoğan'a "doğum günü" tebriği

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



PUTİN'DEN SONRA TOKAYEV
Putin'den sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Tokayev görüşmede, Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.

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