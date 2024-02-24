Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Türkçe Arapça okunuşu! Berat gecesi neler yapılmalı? Berat Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili , İslam dünyasında derin manevi anlamlar taşıyan, müminlerin Allah'a (c.c.) daha yakın hissedebildikleri, günahlarının affını diledikleri ve manevi bir arınma yaşadıkları özel bir gecedir. 2024 yılında, 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecektir. Berat Kandili'nde okunacak dualar ve onların anlamları, bu özel gecenin ruhuna uygun bir şekilde ibadet etmeyi ve manevi huzuru bulmayı amaçlar. İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Arapça - Türkçe okunuşu!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?

🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

◼ Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?

◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar, bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.

◼ Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.

◼ Peygamberimiz (SAV) rivayetlere göre Şaban ayına ve özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem vermiştir. Bu nedenle alimler, Berat Gecesini namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmek gerektiğini tavsiye eder.

◼ Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

◼ Müslümanlar için arınma vesilesi olan Berat Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: