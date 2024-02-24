Sahte reçeteyle milyonluk vurgun! İşin içinde doktor ve eczacılar da var... 18 tutuklama

Adına gerçeğe aykırı ilaç yazıldığını bilen ve bu kapsamda maddi menfaat temin eden sözde hastalar, gerçeğe aykırı reçete düzenleyen doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında da banka hesap hareketleri tespit edildi.

Adlarına sahte reçete düzenlenen bazı kişiler ise bundan haberlerinin olmadığı, maddi menfaat temin etmedikleri, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları ve bu ilaçları kullanmadıkları yönünde beyanda bulunduğu soruşturmada, kamunun yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

İLAÇLARIN SERİ NUMARALARI SAHTE REÇETEDEKİLERLE AYNI ÇIKTI

İncelemede, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceki dönemlerde ele geçirilen yasa dışı ilaçlar ile Beylikdüzü Devlet Hastanesinde reçete edilen ilaçların seri numaralarının aynı olduğu ortaya çıktı.