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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, bugün mü? Berat Kandili orucu niyeti nasıl getirilir? Kandil orucu tek gün mü tutulur?

Berat Kandili, rahmet ve mağfiret dolu bir atmosferin yaşandığı, manevi arınma ve tazelenme imkanı sunan mübarek bir gecedir. Bu özel gece, 2024 yılında 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Birçok Müslüman bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmenin yanı sıra, oruç tutarak da manevi arınma niyetinde bulunuyor. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, bugün mü? Berat Kandili orucu niyeti nasıl getirilir? Kandil orucu tek gün mü tutulur?

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:52 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:53
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, bugün mü? Berat Kandili orucu niyeti nasıl getirilir? Kandil orucu tek gün mü tutulur?

Berat Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğuna inanılan bir gecedir. Bu gece, insanların geçmişteki günahlarının affı ve gelecek için hayırlı bir yaşamın başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu mübarek günde dualarını artırır, ibadetlerini yoğunlaştırır ve Allah'tan bağışlanma dilerler.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

🔸 Tavsiye edilen husus şudur ki, gecenin son demlerinde seher vakti geldiğinde, oruca niyet edilmelidir… Şâbân-ı Şerif'in büyük bir kısmını oruçlu geçiren Sevgili Peygamberimiz, (SAV) böylesine mübarek bir gecenin ardından gelen günün de mümin için değerli olduğunu, "gününü de oruçla geçirin" ifadesiyle belirtmiş olmaktadır.

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

🔸 Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse, bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenebilir. "Niyet ettim Allah (CC) rızası için nafile oruç tutmaya" diyerek niyet edebilir. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir.

BERAT GECESİ OKUNACAK DUA

Berat Gecesi için özellikle okunması gereken bir dua bulunmamaktadır. İslam'da kalpten yapılan her samimi duanın kabul olduğu bilinir. Böyle mübarek bir gecede edilecek duanın ayrıca kıymeti vardır.

◼ Peygamber Efendimizin (SAV) okunmasını tavsiye ettiği dua ile ilgili bir hadiseyi Ebu Ümame (RA) şöyle nakleder: "Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: "Ya Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik" dedik. O zaman Resul–i Ekrem şöyle buyurdu: "O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" (Tirmizî, Daavât 89)

↪ Anlamı: "Allah'ım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."

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