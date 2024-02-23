Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi seli! Sohbet etti, fotoğraf çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası

önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.