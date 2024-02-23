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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli! Sohbet etti, fotoğraf çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 18:42 Güncelleme 23 Şubat 2024, 18:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi seli! Sohbet etti, fotoğraf çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası
önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.



Düzenlediği miting sonrasında konvoy eşliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

▶️ Başkan Erdoğan kadınların fotoğraf isteğini kırmadı!



Özellikle kadınların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Erdoğan, belediye girişinde kadınları yanına çağırarak, onlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Başkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve partililerle bir araya geldi.

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