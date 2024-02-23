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Twitch kapatıldı mı, neden açılmıyor? Son dakika duyuruldu! Twitch'e erişim engeli mi geldi?

Popüler canlı yayın platformu Twitch, bugün akşam saatlerinde kullanıcılar arasında erişim sorunları yaşandığı iddialarıyla gündeme geldi. Twitch'e girmek isteyen birçok kişi, platforma erişim sağlayamayarak sorun yaşadı. Peki,Twitch kapatıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 20:58 Güncelleme 23 Şubat 2024, 20:58
Twitch kapatıldı mı, neden açılmıyor? Son dakika duyuruldu! Twitch’e erişim engeli mi geldi?

Sosyal medyada hızla yayılan haberlerle birlikte, Twitch'in kapatıldığı veya erişime engellendiği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. Peki, Twitch kaoatıldı mı?

TWITCH KAPATILDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitch erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı.

Ancak BTK'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TWITCH NEDİR?

Twitch, canlı yayın platformudur. Kullanıcılar, oyunlarını canlı olarak paylaşabilir ve izleyicilerle anlık iletişim kurabilirler. Ayrıca, oyun dışı içeriklere de ev sahipliği yapar. Platform, benzer oyunlardan hoşlananları bir araya getirerek sosyalleşme imkanı sunar.

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