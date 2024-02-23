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Ekrem İmamoğlu'nun "Atatürk tablosu indirildi" yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti

Göreve geldiği günden itibaren algı ve PR ile gelecek planları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve üzerinden tepindiği "Atatürk tablosu indirildi" yalanı bir kez daha patladı. Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı, "Ali Yerlikaya İBB Başkanlığına vekalet ettiği dönemde Atatürk tablosunun indirtti." yalanını ifşa etti. Söz konusu hesap tezgahın İmamoğlu ekibi tarafından kurulduğunu anlattı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:26
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve üzerinden tepindiği "Atatürk tablosu indirildi" yalanı bir kez daha patladı.

2019 yılında yaşanan tartışmalar sonrası İstanbul'da yenilenen seçimden önce dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlığına vekaleten atandı.

"ATATÜRK" ÜZERİNDEN ALGIYA BAŞLADI
İmamoğlu o dönem kısa süre kaldığı makam odasına astırdığı Atatürk tablosunu Yerlikaya yönetimindeki İBB'nin indirttiğini iddia ederek büyük bir algı operasyonuna girişti.

CHP yandaşı medya da söz konusu yalanı köpürterek "Atatürk" üzerinden büyük bir kumpasa girişti.

CHP medyası yalanı köpürttü

ALGI OPERASYONU GÖRÜNTÜLERLE BOZMUŞTU
İmamoğlu ve yandaşlarının yalanı ortaya çıkan görüntülerle bozulmuştu.

Görüntülerde CHP'nin görevlendirdiği Kubilay Bayrak ve Burcu Ciner'in 7 Mayıs 2019 tarihinde İBB'ye gelip İmamoğlu'na ait eşyaları teslim aldığı iki ismin odadaki Atatürk tablosunu da kendileri talep ederek aldıkları görülmüştü.

İşte İmamoğlu'nun çirkin oyununu bozan görüntüler

BESLEDİĞİ TROL İFŞA ETTİ
Aradan geçen 5 yılın ardından İmamoğlu ve ekibinin kurduğu "Atatürk" kumpası bu kez kendi besledikleri trol tarafından ifşa edildi.

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İBB taradından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen "İBB Haber" isimli sosyal medya hesabı, "Ali Yerlikaya İBB Başkanlığına vekalet ettiği dönemde Atatürk tablosunun indirtti." yalanının arka planını yazdı.

(Hesabın İBB Çalışanı Ümit Kaya tarafından yönetildiği biliniyor. Kaya'nın son dönemde Kılıçdaroğlu'na destek veren paylaşımlar yapıyor.)

Söz konusu hesap tezgahın İmamoğlu ekibi tarafından kurulduğunu anlattı.

İBB Haber isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olarak İBB Başkanlık makamına Atatürk'ün bir çiftçi ile konuştuğu tablosunu astırıyor.

Seçimler iptal edilince, o dönem İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya İBB Başkanlığı'na vekaleten atanıyor.

İMAMOĞLU TABLOYU GERİ İSTİYOR
Makam odasından ayrılan Ekrem İmamoğlu, makam odasında kalan tabloyu geri istiyor.

İmamoğlu'nun ekibi gelip tabloyu teslim alıyor.

YALAN HABERLER DOLAŞIMA GİRDİ
Bu sırada medyada Atatürk tablosu İBB'den indirildi şeklinde haberler dolaşıma giriyor ve Ekrem İmamoğlu ekibinden herhangi bir açıklama ile düzeltme yapılmıyor.

TEKRAR ASTI
Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra, İranlı ressam Florans Atlantis'e ait tabloyu makam odasına tekrar getiriyor."

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