Ekrem İmamoğlu'nun "Atatürk tablosu indirildi" yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve üzerinden tepindiği "Atatürk tablosu indirildi" yalanı bir kez daha patladı. 2019 yılında yaşanan tartışmalar sonrası İstanbul'da yenilenen seçimden önce dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlığına vekaleten atandı.

"ATATÜRK" ÜZERİNDEN ALGIYA BAŞLADI

İmamoğlu o dönem kısa süre kaldığı makam odasına astırdığı Atatürk tablosunu Yerlikaya yönetimindeki İBB'nin indirttiğini iddia ederek büyük bir algı operasyonuna girişti. CHP yandaşı medya da söz konusu yalanı köpürterek "Atatürk" üzerinden büyük bir kumpasa girişti. CHP medyası yalanı köpürttü ALGI OPERASYONU GÖRÜNTÜLERLE BOZMUŞTU

İmamoğlu ve yandaşlarının yalanı ortaya çıkan görüntülerle bozulmuştu. Görüntülerde CHP'nin görevlendirdiği Kubilay Bayrak ve Burcu Ciner'in 7 Mayıs 2019 tarihinde İBB'ye gelip İmamoğlu'na ait eşyaları teslim aldığı iki ismin odadaki Atatürk tablosunu da kendileri talep ederek aldıkları görülmüştü.