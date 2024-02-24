Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Berat Gecesi mesajı: Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan: Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun.

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.



Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun.… pic.twitter.com/1hEqrTdq7w — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 24, 2024