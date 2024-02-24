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Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir? 24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Berat Kandili, İslam takvimine göre Şaban ayının onbeşinci gecesine denk gelen özel bir gecedir. Arapça kökenli "Berâet" kelimesinden türetilmiş olan "Berat", "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu gecede dualar edilir, ibadetler yerine getirilir ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için özel bir fırsat olarak değerlendirilir. Ayrıca, "Leyle-i Mübâreke" veya "Leyle-i Berâe" olarak da adlandırılan Berat Kandili, bereketli ve rahmet dolu bir gece olarak kabul edilir.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 22:16 Güncelleme 24 Şubat 2024, 22:16
Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir? 24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

24 Şubat Cumartesi akşamını aydınlatan Berat Kandili, Müslümanların rahmet, bereket ve Allah'ın af dileme fırsatı olarak gördüğü müstesna bir zamandır. Bu gece, duaların yükseldiği, günahların silinmesi umuduyla dolu bir atmosfer sunar. İbadet ve dua ile geçirilen bu özel gece, inananları manevi bir yolculuğa çıkarır. Berat Kandili'nde kılınan namaz, bu manevi atmosferin önemli bir parçasıdır ve Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Peki 24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir?

Berat Kandili zikirleri nelerdir?

◾ Hz. Peygamber'in (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

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BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

Berat Kandili Namazı

◾ Kaynakların belirttiğine göre bu geceye özel namaz yoktur. Fakat Berat Kandili'nin gündüzü oruçla gecesi namazla ve dua gibi ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir.

◾ Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

◾ Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.

◾ Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

◾ Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.

◾ Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.

Nafile namaz nasıl kılınır?

◾ Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.

◾ 2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:

1. Rekât

"Niyet ettim Allah rızası için en nafile namaz kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke okunur.
Euzü besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir.
Rükûda üç defa "sübhane rabbiyel azim" denilir.
Rükûdan doğrulurken "semi allahulimen hamideh", doğrulunca "rabbena lekel hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "sübhane rabbiyel ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "sübhane rabbiyel ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

2. Rekât

Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir.
Rükûda üç defa "sübhane rabbiyel azim" denilir.
Rükûdan doğrulurken "semi allahulimen hamideh", doğrulunca "rabbena lekel hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "sübhane rabbiyel ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir.
Üç defa "sübhane rabbiyel ala" denilir ve oturuşa geçilir.
Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.
"Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.

Kaza namazı nasıl kılınır?

◾ Namazlar kazâ edilirken gizli okunacak namazda kıraat gizli yapılır. Açıktan okunacak namazı imam kıldırırsa açıktan okur; tek başına kılınırsa açık veya gizli okumak tercihe kalmıştır.

Sabah namazının kazası: 2 rekât farzı kılınır.
Öğle namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
İkindi namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
Akşam namazının kazası: 3 rekât farzı kılınır.
Yatsı namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
Vitir namazının kazası: 3 rekât aynen kılınır.

◾ Bu farzların kazalarının kılınış şekli vakit namazlarıyla aynıdır.

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