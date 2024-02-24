Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir? 24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

24 Şubat Cumartesi akşamını aydınlatan Berat Kandili, Müslümanların rahmet, bereket ve Allah'ın af dileme fırsatı olarak gördüğü müstesna bir zamandır. Bu gece, duaların yükseldiği, günahların silinmesi umuduyla dolu bir atmosfer sunar. İbadet ve dua ile geçirilen bu özel gece, inananları manevi bir yolculuğa çıkarır. Berat Kandili'nde kılınan namaz, bu manevi atmosferin önemli bir parçasıdır ve Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Peki 24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır , kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

◾ Hz. Peygamber'in (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

Berat Kandili Namazı

◾ Kaynakların belirttiğine göre bu geceye özel namaz yoktur. Fakat Berat Kandili'nin gündüzü oruçla gecesi namazla ve dua gibi ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir.

◾ Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

◾ Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.

◾ Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

◾ Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.

◾ Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.