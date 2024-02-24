AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda şüphelilerin olay yerindeki yeni görüntülerine ulaşıldı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda şüphelilerin olay yerindeki yeni görüntülerine ulaşıldı.
O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.
Yeni görüntülerde, şüphelilerin silahlı saldırıdan önce Küçükçekmece'deki Mardinlilere ait derneğin olduğu sokağa yöneldikleri ve silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçtıkları görüntülere ilişkin kayıtlar yer aldı.
Şüphelilerin saldırının gerçekleştirdiği araçtan uzun namlulu silahı sunrooftan çıkarttıkları anlar da kameralara yansıdı.
GÖZCÜLÜK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, silahlı saldırıda 18 yaşından küçük Yakup A.'nın gözcülük yaptığı ortaya çıkarıldı.
Tutuklanan şüpheliler arasında bulunan Yakup A.'nın, saldırıdan hemen önce saldırıda kullanılan beyaz araca gidip ardından saldırının yapıldığı sokakta bulunan derneğin önünden geçerek keşif yaptığı ve telefonla saldırganlara bilgi verdiği tespit edildi.
Şüphelilerin silahlı eylemi gerçekleştirdikten sonra kullandıkları aracı terk ettikleri ve yeni bir araca binip ondan da inip minibüse bindikleri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.
Kamera kayıtlarında ayrıca AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, Mardinlilere ait olan derneğe giriş görüntüleri de yer aldı.
İZLERİNE BAHÇELİEVLER'DE RASTLANDI
3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüphelinin de tutuklandığı soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren araçta bulunan ve firari durumda olan Mazlum D. ve Barış Ö.'nün izine Bahçelievler'de ulaşıldığı ortaya çıktı.
2 şüphelinin 13 Şubat'ta Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi civarında görüldüğü, polisin dur ihtarı üzerine kaçtığı öğrenildi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden de takviye istenerek bölgeyi çembere alan polisler, Mazlum D.'nin mahallede bulunan bir oto tamircide olduğunu saptadı.
SAKLANDIĞI YERDE KISKIVRAK YAKALANDI
Oto tamirci dükkanına operasyon düzenleyen ekipler Mazlum D.'yi dükkanın bahçesinde bulunan çukur içerisindeki kompresör makinesinin altında saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
BALİ ÇEKİP ARABAYA BİNDİM
Sabah'ta yer alan habere göre; Daha önce uyuşturucu madde ticaretinden 8 ay tutuklu kalan Mazlum D. verdiği ifadede, olayın yaşandığı tarih olan 10 Şubat günü ailesiyle kavga ettiğini ve morali bozulunca bali çektiğini söyledi. Mahallede dolaşırken saldırıyı gerçekleştiren beyaz araçta bulunan arkadaşı Barış Ö. ve Serhat T.'nin daveti üzerine araca bindiğini aktaran Mazlum D. "Araçta bali içmeye devam ettim. Araçta toplam 5 kişiydik. Kendimde değildim. Bir anda silah sesleri duydum. Olaydan sonra Bahçelievler'e gittik" diye konuştu.
"DÜĞÜNÜMÜZ VAR ŞOFÖR LAZIM"
Öte yandan firari olarak aranan Barış Ö.'nün aracı kiralayabilmek için 18 yaşından küçük olması nedeniyle saldırıda kullanılan aracı kiralamak için arayışta bulunduğu ortaya çıktı.
Barış Ö.'nün arayıp araç kiralamak için yardımcı olmasını istediği kişilere "Düğünümüz var. Şoför lazım" dediği tespit edildi.