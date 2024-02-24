AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?





BALİ ÇEKİP ARABAYA BİNDİM

Sabah'ta yer alan habere göre; Daha önce uyuşturucu madde ticaretinden 8 ay tutuklu kalan Mazlum D. verdiği ifadede, olayın yaşandığı tarih olan 10 Şubat günü ailesiyle kavga ettiğini ve morali bozulunca bali çektiğini söyledi. Mahallede dolaşırken saldırıyı gerçekleştiren beyaz araçta bulunan arkadaşı Barış Ö. ve Serhat T.'nin daveti üzerine araca bindiğini aktaran Mazlum D. "Araçta bali içmeye devam ettim. Araçta toplam 5 kişiydik. Kendimde değildim. Bir anda silah sesleri duydum. Olaydan sonra Bahçelievler'e gittik" diye konuştu.