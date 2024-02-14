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Son dakika: Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 14 Şubat 2024, 23:00
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Ebru Güneş'in vurulma anından yeni görüntü!

HEDEF AK PARTİ ADAYI AZİZ YENİAY
Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu kesinleşti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde araçla gelen saldırganların Yeniay'ın bulunduğu bölgeyi hedef aldığı görülüyor.

Saldırganların AK Parti adayı Aziz Yeniay'ı hedef aldığı anlarSaldırganların AK Parti adayı Aziz Yeniay'ı hedef aldığı anlar

YENİAY'A SUİKAST: 10 SANİYE İLE KURTULDU
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman,"10 saniye erken çıksaydı Aziz Yeniay hedef olacaktı." dedi.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddiaların yalanlandığını belirten Karaman, "Bu saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Arabanın içinde 5 kişi olduğunun belirlendiğini belirten Karaman, "5 kişiden 3'ü şu an gözaltında. Araçta 4 tane küçük silah ve 1 tane kalaşnikof silah var. Kalaşnikofu kullanan M.D. isimli kişinin silahları kimden aldığı belli." şeklinde konuştu.

BİR KADIN AĞIR YARALANMIŞTI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AZİZ YENİAY ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan Yeniay'ın ve olay yerinde bulunan 3 polisin adliyede müşteki olarak ifadesi alındı. Saldırının kendisine yönelik gerçekleştiğini beyan eden Yeniay polislerle birlikte şüphelilerden şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

POLİS MEMURLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı.

Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahlı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı.

Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

YAŞI 18'DEN KÜÇÜK 3 ÇOCUK TUTUKLANDI
Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda Ebru Güneş (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

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