Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na video mesaj!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin enformasyon bakanları, katil İsrail'in gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik olarak İstanbul 'da bir araya geldi.





"İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ BASIN MENSUPLARINI DA HEDEF ALIYOR"

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın başarılı geçmesini diliyorum. İslam dünyasının dört bir yanından toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Toplantınızın başta işgal edilmiş Filistin topraklarında, gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 7 Ekim tarihinden beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor.

Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir. İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazeteciler her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirmektedir. Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.