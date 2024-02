AK Partili Asım Balcı’dan Irak Türkmeni çocuklara nefret kusan CHP’li Veli Gündüz Şahin’e insanlık dersi!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin 'in Irak Türkmeni çocuklara yönelik akılalmaz ifadeler kullanmıştı.

CHP'Lİ ADAY IRAK TÜRKMENİ ÇOCUKLARA NEFRET KUSMUŞTU Mamak'ta Gülveren Semt Pazarı'nda seçim çalışması yaptığı sırada Irak Türkmeni çocuklara, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" diyen CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin 'in kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki gördü.





"HER ŞEYDEN ÖTE BUNLAR ÇOCUK"

CHP'li Veli Gündüz Şahin'in psikolojik şiddetine maruz kalan çocukları Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı, yaşadıkları evde ziyaret etti.



Çocuklara Ankaragücü forması hediye eden Asım Balcı, "Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk. Çocuk masumdur. Çocuk sevgi ister. Çocuğun rengi olmaz. Çocuğun ırkı olmaz. Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir" şeklinde konuştu. Balcı'ya, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de eşlik etti.

CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması… Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş.



Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek… https://t.co/5NjaxMIUCm — Hakan Han ÖZCAN 🇹🇷 (@hakanhanozcan) February 22, 2024

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik skandal ifadelerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki gelmişti. Özcan,açıklamasını yapmıştı.