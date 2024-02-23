Hizmeti bitirdi israfı getirdi | Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu beslediği troll ifşa etti: 175 milyon çarçur edildi

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.
"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL!
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etti.
Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için;
18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı.
Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı.
Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.
"31 MART TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"
"Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset, eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi de değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. 31 Mart, inşallah şehirlerimizin Gerçek Belediyecilik'le geleceğe hazırlanması konusunda tarihî bir dönüm noktası olacaktır."