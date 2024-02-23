Hizmeti bitirdi israfı getirdi | Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu beslediği troll ifşa etti: 175 milyon çarçur edildi





Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için;

18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı.

Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı.

Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.

"31 MART TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

"Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset, eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi de değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. 31 Mart, inşallah şehirlerimizin Gerçek Belediyecilik'le geleceğe hazırlanması konusunda tarihî bir dönüm noktası olacaktır."

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