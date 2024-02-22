Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki

AKŞENER'E "BORÇ" GÖNDERMESİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu. Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi. Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi. Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "MİLLETTEN BAŞKA KİMSEYE BORCUMUZ YOK"

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ise Özel'in sözlerine şu yanıtı verdi: "Sahadayız. Gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Projelerimizi açıklıyoruz ve kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok."

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İyi Partili Burak Akburak ise "Adayı çekmemiz mümkün değil. Genel başkanımız 'Borcum var' dedi diye adayın çekilmesi mi gerekiyor? Ahmet Akın çok istiyor haklı, bütün adaylar çok istiyor. Ama biz 81 ilde aday göstereceğiz dedik. Bundan geri adım atmayız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de aynı görüştü olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.