SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel'in Akşener'e borç hatırlatmasına İYİ Parti'den sert tepki

Son dakika haberleri... İYİ Parti ve CHP arasında Akşener'in müstakil kararıyla başlayan, istifalar ve afiş kriziyle devam eden krize yeni bir boyut kazandıracak açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katılan Özel, Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözleri İYİ Parti cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez, "Bizim kimseye borcumuz yok" derken parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Böyle bir durum mümkün değil" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 13:19 Güncelleme 22 Şubat 2024, 13:31
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti, yerel seçimlere müstakil girme kararı aldı.

CHP medyası Halk TVde İYİ Partili Rıdvan Uza 15 vekil hatırlatması! Şirin Payzından skandal sözler!CHP medyası Halk TVde İYİ Partili Rıdvan Uza 15 vekil hatırlatması! Şirin Payzından skandal sözler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile müstakil kararının ardından son bir kez daha görüşen Özgür Özel, olumsuz yanıt alınca iki parti arasında tansiyon yükselmeye başladı.

CHP medyası İYİ Parti'ye kuruluş aşamasında verilen 14 vekili hatırlatarak ihanet imasında bulundu.

Billboardluk kriz! Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğluna sert vurdu | İmamoğlundan Akşenere primci yanıtıBillboardluk kriz! Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğluna sert vurdu | İmamoğlundan Akşenere primci yanıtı

Ekrem İmamoğlu, 'Ablam' dediği Meral Akşener ve İYİ Parti'ye operasyon çekmekten çekinmedi. Parti içi istifalar peşi sıra gelirken son olarak da afiş krizi baş gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'nin afişlerinin billboardlara asılmasına izin vermedi. Akşener, "Bize operasyon çekenler Saray değil Saraçhane" ifadelerini kullanırken İmamoğlu ise Akşener'i "Primci" ilan etti.

AKŞENER'E "BORÇ" GÖNDERMESİ
Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu.

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi. Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi. Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "MİLLETTEN BAŞKA KİMSEYE BORCUMUZ YOK"
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ise Özel'in sözlerine şu yanıtı verdi:

"Sahadayız. Gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Projelerimizi açıklıyoruz ve kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok."

İmamoğlu İYİ Partiyi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHPden meclis üyeliğini | Akşenere kurumsal operasyonİmamoğlu İYİ Partiyi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHPden meclis üyeliğini | Akşenere kurumsal operasyon

"GENEL BAŞKANIMIZ DA AYNI GÖRÜŞTE"
İyi Partili Burak Akburak ise "Adayı çekmemiz mümkün değil. Genel başkanımız 'Borcum var' dedi diye adayın çekilmesi mi gerekiyor? Ahmet Akın çok istiyor haklı, bütün adaylar çok istiyor. Ama biz 81 ilde aday göstereceğiz dedik. Bundan geri adım atmayız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de aynı görüştü olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşenerden Ekrem İmamoğluna mega salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbulu yönetemezMeral Akşenerden Ekrem İmamoğluna mega salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbulu yönetemez

KÜRŞAD ZORLU: BÖYLE BİR DURUM MÜMKÜN DEĞİL
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez'in adaylığı devam ediyor. Çömez Balıkesir'in en güçlü adayı" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?
SON DAKİKA