Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 1 haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi | Türkiye Avrupa Gökyüzü Kalkanı Anlaşması’nı imzaladı

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığını söyledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye 'nin kuzeyi dahil icra edilen operasyonlarda son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu ve çıkan çatışmada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Aktürk, bu saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a rahmet diledi.

Tuğamiral Aktürk, çatışma sonrası gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı, mühimmat ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiğini belirten Aktürk, 2 bin 605 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha işleminin gerçekleştirildiğini, 862 mağara ve sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.

Aktürk, ayrıca Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

27 BİN 631 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişinin yakalandığını, 3 bin 94 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur." dedi.