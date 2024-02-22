Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 1 haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi | Türkiye Avrupa Gökyüzü Kalkanı Anlaşması’nı imzaladı

BATUHAN-A İSİMLİ KARGO GEMİSİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte tespit edildiğini aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına, deniz karakol uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisiyle destek sağladığını, halihazırda 2 gemiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Tuğamiral Aktürk ayrıca 9-11 Şubat'ta Edirne'de düzenlenen, "Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde 21 altın, 16 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yüzme Takımı'nı da kutladı.
SAVUNMA SANAYİSİ
Aktürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.
Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Portatif Hava Savunma Füze Sistemi" ile "Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını da aktardı.
Aktürk, MSB'ye bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan, "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 6'ncısının 20 Şubat'ta teslim edildiğini hatırlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması" yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Dizayn Proje Ofisince tasarım faaliyetlerine başlandığını belirten Aktürk, "Öte yandan dün ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve milli muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SORULAR
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı, "Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası"nın detaylarına ilişkin soru üzerine, şu bilgileri paylaştı:
"Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir. Türkiye yaptığı bu anlaşmayla Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir."
AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI (ESSI) ANLAŞMASI
Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:
"Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır. Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu girişimle, hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflenmektedir."
TÜRKİYE-SOMALİ ARASINDAKİ ANLAŞMA
Türkiye ve Somali'nin yeni bir anlaşma imzaladığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları söyledi:
"Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır. Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu, Somali'nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir 'rol model' oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika'daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir.
Geçen hafta Somali Savunma Bakanı'nın ziyareti esnasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması ile ikili askeri ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir."