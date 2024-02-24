Türk mutfağının en temel bileşenlerinden biri olan soğan, yemeklerimize kattığı eşsiz lezzetin yanı sıra sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de ön plana çıkıyor. Geleneksel olarak sofralarımızın vazgeçilmezi olan soğan, modern bilimsel araştırmalar ışığında sağlık için de birçok fayda sunuyor. Yapılan yeni araştırmalar, soğanın sadece mutfaklarımızda değil, aynı zamanda sağlığımızı korumada da güçlü bir müttefik olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle soğanın antioksidan bakımından zengin olması, birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir rol üstlenmesini sağlıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda bulunan ve dünyanın en eski yemek kitapları arasında sayılan üç küçük kil tablet, soğanın binlerce yıl öncesinden itibaren mutfaklarda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Fransız Asur Uygarlığı uzmanı Jean Bottero'nun çözdüğü bu tabletler, Asurluların soğanı ve soğangiller familyasını yoğun bir şekilde kullandıklarını ortaya koyuyor.