SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. Meğer o sorunu anında çözüyormuş

Soğan, sadece lezzetli bir mutfak malzemesi değil, aynı zamanda kulak sağlığının da gizli bir kahramanıdır. İçerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak, işitme kaybı gibi kulak problemlerine karşı koruma sağlar. Soğan, quercetin ve kuersetin gibi serbest radikallerle savaşan ve hücresel hasarı önleyen güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, iç kulakta bulunan ve ses sinyallerini beyne ileten hassas hücreleri korur. Bu sayede, yaşa bağlı işitme kaybı ve diğer işitme problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 08:46 Güncelleme 26 Şubat 2024, 08:46
Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. Meğer o sorunu anında çözüyormuş

Türk mutfağının en temel bileşenlerinden biri olan soğan, yemeklerimize kattığı eşsiz lezzetin yanı sıra sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de ön plana çıkıyor. Geleneksel olarak sofralarımızın vazgeçilmezi olan soğan, modern bilimsel araştırmalar ışığında sağlık için de birçok fayda sunuyor. Yapılan yeni araştırmalar, soğanın sadece mutfaklarımızda değil, aynı zamanda sağlığımızı korumada da güçlü bir müttefik olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle soğanın antioksidan bakımından zengin olması, birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir rol üstlenmesini sağlıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda bulunan ve dünyanın en eski yemek kitapları arasında sayılan üç küçük kil tablet, soğanın binlerce yıl öncesinden itibaren mutfaklarda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Fransız Asur Uygarlığı uzmanı Jean Bottero'nun çözdüğü bu tabletler, Asurluların soğanı ve soğangiller familyasını yoğun bir şekilde kullandıklarını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, soğan dünyada en az 175 ülkede yetiştiriliyor ve bu sayı, buğday yetiştirilen ülkelerin iki katından fazla. Soğan, mutfak geleneklerinde temel bir bileşen olarak kabul ediliyor ve gıda tarihçisi Laura Kelley'e göre, soğanın kökeni Orta Asya'ya dayanıyor. Soğan, kolay yetiştirilmesi ve haşereye karşı dirençli olması sebebiyle antik çağlardan bu yana değerli bir besin kaynağı olarak görülmüş.

Soğanın Şaşırtıcı Sağlık Faydaları

Yeni yapılan araştırmalar, soğanın sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda evdeki basit sağlık sorunlarına çözüm olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. İşte soğanın bazı şaşırtıcı faydaları:

Ateş Düşürme: Soğan dilimlerinin çorap içinde ayak tabanına konulması, vücut ısısının düşmesine yardımcı oluyor.

Nezle Tedavisi: Dilimlenmiş soğanın çay içinde kaynatılması ve tüketilmesi, nezle semptomlarının hafiflemesine katkı sağlıyor.

Kulak Ağrıları ve Rahatsızlıkları: Soğanın ikiye bölünüp kulaklara konulması, çınlama, uğultu ve ağrı gibi kulak rahatsızlıklarında rahatlama sağlıyor.

Duygusal Rahatlama: Soğan kesmenin göz yaşartıcı etkisi, duygusal birikimlerin dışa vurulmasına ve rahatlama sağlanmasına yardımcı oluyor.

Yaralar ve Yanıklar için İlk Yardım: Soğanın iç çeperindeki zarlar, yaraların ve yanıkların tedavisinde aloe vera'ya benzer etkiler gösteriyor.

Enfeksiyon Karşıtı: Soğan, enfeksiyon kapmış yaralar için doğal bir antiseptik olarak işlev görüyor.

Böcek ve Arı Sokmalarına Karşı Koruma: Soğanın bulunduğu yerler, sivrisinek ve arılar için çekici olmamakla birlikte, soğan sokma durumlarında da tedavi edici özelliklere sahip.

Grip: Soğan, doğal antibiyotik ve virüs karşıtı özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı veya grip semptomları hissettiğinizde, soğanlı çorba veya çay hazırlayarak bu özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Cilt Sağlığı: Soğan suyunun antiseptik özellikleri, akne ve cilt enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Ayrıca, soğan suyu cilt lekelerinin ve yara izlerinin görünümünü azaltmada etkili olabilir.

Saç Sağlığı: Soğan suyu, saç dökülmesini önlemeye ve saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilecek sülfür içerir. Saç derisine düzenli olarak soğan suyu uygulamak, saç sağlığını iyileştirebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Kocaeli BŞB
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
SON DAKİKA