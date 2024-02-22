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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP'li gençler arasında tebessüm ettiren anlar: Zaten buradasınız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerine ziyarette bulundu. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi. Dağ, ile CHP'li belediye başkanının broşürünü dağıtan gençler arasında ise tebessüm ettiren bir diyalog yaşadı.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:20 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:28
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP’li gençler arasında tebessüm ettiren anlar: Zaten buradasınız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti.

Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve gençlerCumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve gençler



O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.

Hamza Dağ ve gençler arasında tebessüm ettiren anlar

"KİMSE SİZE KIZMAZ"
Hamza Dağ, "Kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz." uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden birisinin"Gümbür gümbür geliyoruz." demesi üzerine Hamza Dağ'ın "Zaten buradasınız. " cevabı herkesi gülümsetti.

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