Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP’li gençler arasında tebessüm ettiren anlar: Zaten buradasınız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve gençler



O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı. Hamza Dağ ve gençler arasında tebessüm ettiren anlar