CHP’li isimler deprem zamanı 5 yıldızlı otelde keyif yaptı! Faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi ödedi

"DEPREMZEDE KONAKLAMA"

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10. maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, âdet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama bedeli' olarak ödeme yapılmasını istedi.