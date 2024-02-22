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CHP'li isimler deprem zamanı 5 yıldızlı otelde keyif yaptı! Faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi ödedi

Başkan Erdoğan’ın ‘Deprem turistleri’ dediği CHP’li isimlerin 6 Şubat depremi döneminde Adana’da kaldıkları ortaya çıkmıştı. O turistlerin 5 yıldızlı otelde konakladığı ve 408 bin 800 liralık faturayı da Adana Büyükşehir Belediyesin’ne ödettiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 07:03 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:31
CHP’li isimler deprem zamanı 5 yıldızlı otelde keyif yaptı! Faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi ödedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar deprem turisti" dediği CHP'lilerin 6 Şubat'taki asrın felaketi depreminden sonra Adana'da 5 yıldızlı otelde konakladığı ve parasını Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı.

5 YILDIZLI OTELDE KALDILAR
CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grup 6-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı.

5 yıldızlı otel, 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık, 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

"DEPREMZEDE KONAKLAMA"
Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10. maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, âdet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama bedeli' olarak ödeme yapılmasını istedi.

Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi. Otelde konaklayan 150 kişilik grubun arasında CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP milletvekili Gökçe Gökçen, CHP eski İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski milletvekili Levent Gök'ün bulunması dikkat çekti.

Öte yandan 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde büyük bir başarı göstermesi CHP'li belediyeleri rahatsız etmiş, hıncını depremzedelerden çıkarmak isteyen belediyeler depremzedeleri kapı dışarı etmişti.

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