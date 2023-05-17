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    • 17.05.2023 14:58
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    Tekirdağ'da mağdur edilen depremzedelerden CHP'ye tepki: Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız

    Kahramanmaraş merkezli Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Tekirdağ Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar CHP tarafından imza atılan büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde büyük bir başarı göstermesi CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız etti. Hıncını depremzedelerden çıkarmak isteyen CHP'li belediye depremzedeleri kapı dışarı etti! Mağdur olan depremzedeler duruma tepki gösterdi. Bizi bunlar öldürdü diyen vatandaş, "Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP'yi iyice çirkinleştirdi.

    CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
    Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde başarı göstermesinin ardından CHP yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yapdırdı. CHP'nin yayın organı SÖZCÜ ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.

    Skandalın büyüğüne ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imz attı.

    SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN TALEBİ
    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.

    Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği öğrenildi.

    CHP'ki belediyenin seçimde yaşanan kaybın hıncını depremzedelerden çıkarmak istemesi tepkilere sebep oldu.

    Mağdur olan depremzedeler duruma tepki gösterdi. A Haber'e konuşan depremzedeler bizi bunlar öldürdü derken "Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.

        "İKİNCİ DEPREMİ YAŞADIK"
        Malatya'dan geldiğini belirten Aysun Şam, "Şuanda burada konaklıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak bize destek oldular inkar etmiyoruz ancak son yapılan şey çok ağırımıza gitti. İkinci depremi yaşadık. Bize önceden tegligat geldi deniyor ancak öyle bir şey yok. Gelip yazıları asıp gittiler şok olduk. Çaresiz bir şekilde el atmaya başladık. Bunun üzerine sağolsun Cüneyt Başkanım (AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel) geldi. Valimiz kaymakamımız geldi çocuklarımıza destek çıktı sağolsunlar. Allah razı olsun." dedi.

        Şam, "Değişen şey seçim. Seçimden sonra bunu yaptılar. Bir gün karar 3. gün dışarıdayız. CHP'nin yaptığı şey buydu. Bize önce destek oldu konaklattı ama seçimden sonra yapılan şey ağırımıza gitti" dedi.

        "REİS GİDERSE KIYAMETİ YAŞARIZ"
        Hatay Antakya'dan geldiğini belirten depremzede Melahat Karaman ise, torunlarının kaldığı otelden çıkarıldığını belirten Karaman çaresiz olduklarını belirterek sosyal medyada yazılan yorumlara tepki gösterdi. "Bizi bunlar öldürdü" diyen Karaman "Reis giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.
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