Tekirdağ'da mağdur edilen depremzedelerden CHP'ye tepki: Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız

Şam, "Değişen şey seçim. Seçimden sonra bunu yaptılar. Bir gün karar 3. gün dışarıdayız. CHP'nin yaptığı şey buydu. Bize önce destek oldu konaklattı ama seçimden sonra yapılan şey ağırımıza gitti" dedi.

"REİS GİDERSE KIYAMETİ YAŞARIZ"

Hatay Antakya'dan geldiğini belirten depremzede Melahat Karaman ise, torunlarının kaldığı otelden çıkarıldığını belirten Karaman çaresiz olduklarını belirterek sosyal medyada yazılan yorumlara tepki gösterdi. "Bizi bunlar öldürdü" diyen Karaman "Reis giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.