Tekirdağ'da mağdur edilen depremzedelerden CHP'ye tepki: Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP'yi iyice çirkinleştirdi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde başarı göstermesinin ardından CHP yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yapdırdı. CHP'nin yayın organı SÖZCÜ ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.
Skandalın büyüğüne ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imz attı.
SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN TALEBİ
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.
Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği öğrenildi.
CHP'ki belediyenin seçimde yaşanan kaybın hıncını depremzedelerden çıkarmak istemesi tepkilere sebep oldu.
Mağdur olan depremzedeler duruma tepki gösterdi. A Haber'e konuşan depremzedeler bizi bunlar öldürdü derken "Erdoğan giderse biz kıyameti yaşarız" ifadelerini kullandı.