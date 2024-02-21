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AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 01:19 Güncelleme 22 Şubat 2024, 01:19
AFAD duyurdu! Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Akdeniz'de yerin 34.9 kilometre altında saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-22 00:59:25 34.80472 23.41722 34.9 ML 3.8 Akdeniz
2024-02-22 00:46:49 34.49556 26.88333 6.47 ML 2.1 Akdeniz - [249.26 km] Datça (Muğla)
2024-02-22 00:43:27 38.26083 38.6725 12.21 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-02-22 00:17:43 38.06667 38.33806 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-22 00:00:50 37.83278 29.05472 7.0 ML 0.9 Merkezefendi (Denizli)
2024-02-22 00:00:37 36.46806 36.31417 7.0 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-21 23:57:22 38.25028 38.66944 8.34 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-02-21 23:23:13 37.40806 37.13528 13.85 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-21 23:18:13 38.15667 37.81306 13.14 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-21 23:15:56 40.28333 30.70361 7.0 ML 1.2 Göynük (Bolu)
2024-02-21 22:26:11 38.25083 38.65389 10.91 ML 2.4 Pütürge (Malatya)

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