Son dakika haberleri... Akdeniz'de yerin 34.9 kilometre altında saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-02-22
Saat:00:59:25 TSİ
Enlem:34.80472 N
Boylam:23.41722 E
Derinlik:34.9 km
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-22 00:59:25 34.80472 23.41722 34.9 ML 3.8 Akdeniz
2024-02-22 00:46:49 34.49556 26.88333 6.47 ML 2.1 Akdeniz - [249.26 km] Datça (Muğla)
2024-02-22 00:43:27 38.26083 38.6725 12.21 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-02-22 00:17:43 38.06667 38.33806 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-22 00:00:50 37.83278 29.05472 7.0 ML 0.9 Merkezefendi (Denizli)
2024-02-22 00:00:37 36.46806 36.31417 7.0 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-21 23:57:22 38.25028 38.66944 8.34 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-02-21 23:23:13 37.40806 37.13528 13.85 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-21 23:18:13 38.15667 37.81306 13.14 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-21 23:15:56 40.28333 30.70361 7.0 ML 1.2 Göynük (Bolu)
2024-02-21 22:26:11 38.25083 38.65389 10.91 ML 2.4 Pütürge (Malatya)