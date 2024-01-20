31 Mart değişim zamanı | İzmir’e gerçek belediyecilik geliyor: Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’a miting gibi karşılama

Başkan Erdoğan duyurdu! AK Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu "HİÇ DURMADAN KOŞACAĞIZ"

Programda İzmirlilere seslenen Dağ, "İzmir'imizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ürettik, iz bıraktık. Gönüllere girdik. İzmir'in bir evladı olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in tüm evlatlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakana dek bu mücadelemizden, özverimizden, azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız, hiç durmadan koşacağız. Çatlarcasına, kendimizi, şahsımızı, tüm hayatımızı bir kenara koyup koşacağız. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz ailesine hangi nazarla bakıyorsa İzmir'e de o gözle bakıyor. İzmir benim kıymetlimdir. Bir yanı eksik kalsa üzülürüm bununla dertlenirim" dedi.





'YAŞAMAKTAN GURUR DUYDUĞUM İZMİR'

Konuşmasında İzmir'den söz eden Dağ, "Adına şiirler, uğruna destanlar yazılan şehir, kurtuluşun sembolü, ilk kurşunun sahibi, bağımsızlık ateşimizin yandığı şehir, bağrında Zübeyde Hanım'ı barındıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözbebeği şehir, Çakabey ve Umur Bey'in fethettiği, vatana göz koyan düşmanı, denize döken şehir, doğası, coğrafyası, tarihi ve insanıyla; güzeller güzeli canım İzmir. Hayatımın en özel günlerini geçirdiğim, en tatlı hatıraları biriktirdiğim, yaşamaktan gurur duyduğum, her bir sokağında mutluluğu, huzuru ve sevgiyi yaşadığım İzmir, üniversite hayatımı geçirdiğim, evlatlarımın dünyaya gözlerini açtığı, mesleğe adım attığım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme şerefine nail olduğum İzmir, dört bir yanında, esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, 7'den 70'e her bir ferdinin derdiyle dertlendiğim İzmir, artık vakit, sadece seni konuşmak, sadece senin için düşünmek, sadece ve sadece senin için çalışmak vaktidir" dedi.





'İZMİRLİ'NİN TÜM MESELE VE DERTLERİNE BİZ VAKIFIZ'

Teşkilat ve İzmir'in teveccühü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle bugün yeni bir yola çıktıklarını ifade eden Dağ, "Duydukları güvenle bir kez daha bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Türkmen Beyi Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli paydaşlarına bilahare teşekkür ediyorum. Bu süreçte kalbi, duaları, sevgisi ve desteği bizimle olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Cumhuriyetimizin hikayesi İzmir'den başladı. İzmir'de Hasan Tahsin'in ilk kurşunu; tüm memlekette milli mücadele ruhuna dönüştü. İşte ilk kurşunun atıldığı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için yola koyuluyoruz.

Bizim bu şehrin her sokağında, caddesinde, mahallesinde yaşanmışlıklarımız var. Kozağaç'ta, Evka 1'de, Kordon'da, Gümüşpala'da, Bahçelievler'de adım atmadığımız yer kalmadı. Şehir bizi arka sokaklarında büyüttü. Öğrenciliğimiz, gençliğimiz, en güzel günlerimiz buralarda geçti. Yıllar geçti, biz hala buralardayız. Ömrümüz yettikçe de burada olacağız. İşte bugün bu şehirde yetişmiş, bu şehirde Hamza Dağ olmuş, bir kardeşiniz olarak gönül rahatlığıyla diyorum ki; şehrimizin ihtiyaçlarına, gençlerimizin meselelerine, esnafımızın beklentilerine, sanayicilerimizin isteklerine, çiftçilerimizin sorunlarına, hasılı İzmir'in ve İzmirlinin tüm mesele ve dertlerine biz vakıfız; bunları çözecek iradeye de biz sahibiz" diye konuştu.