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AK Parti'den İzmir'e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayını açıklıyor. Açıklama öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın kürsüye çıkmasıyla birlikte İzmir'e özel hazırlanan şarkı çalındı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 15:13 Güncelleme 27 Ocak 2024, 15:24
AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor.

18 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ı açıklayan Başkan Erdoğan bugün de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

İZMİR'E ÖZEL ŞARKI
Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasından önce kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ çıktı. Dağ'ın kürsüye çıkmasıyla birlikte AK Parti'nin İzmir için hazırladığı şarkı salonda yankılandı. Şarkıda geçen "Sevdik, sevdalandık Biz İzmir'e bağlandık Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz" ifadeleri beğeni topladı.

''Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık''

İşte şarkının sözleri:

Hep birlikte koşalım güçlü hayallere
Neden koşarsın hålå boş vaatlerde
Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende
Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir'de

Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde
Eski bir sevda bu İzmir'in uğrunda
Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde
Dünya dursa bile İzmir uğrunda

Sevdik, sevdalandık
Biz İzmir'e bağlandık
Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz

Duysa, alem duysa
Dert etme çözüm burda
Artık başarabiliriz olacak olacak

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