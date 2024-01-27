AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor.

18 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ı açıklayan Başkan Erdoğan bugün de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

İZMİR'E ÖZEL ŞARKI

Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasından önce kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ çıktı. Dağ'ın kürsüye çıkmasıyla birlikte AK Parti'nin İzmir için hazırladığı şarkı salonda yankılandı. Şarkıda geçen "Sevdik, sevdalandık Biz İzmir'e bağlandık Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz" ifadeleri beğeni topladı.

İşte şarkının sözleri:

Hep birlikte koşalım güçlü hayallere

Neden koşarsın hålå boş vaatlerde

Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende

Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir'de

Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde

Eski bir sevda bu İzmir'in uğrunda

Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde

Dünya dursa bile İzmir uğrunda

Sevdik, sevdalandık

Biz İzmir'e bağlandık

Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz

Duysa, alem duysa

Dert etme çözüm burda

Artık başarabiliriz olacak olacak