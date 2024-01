Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ ilk vaadini açıkladı! Dikkat çeken özel konut projesi

'İZMİR'DE ZEYBEĞİ DE HALAYI DA HEP BERABER OYNAYACAĞIZ'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır bir marka haline getireceğiz. Özellikle sosyal belediyeciliği 30 ilçemizle beraber İzmir'imize sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimizde örnek bir belediyecilik olacak. Mega projelerimizle de bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık kendi kronik sorunlarından kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şehrimizin göbeği Saat Kulesi'nde ilk basın toplantımızı yapmış oluyoruz. Neredeyse yaşayan tarihi ve İzmir'in her yerinden her insanın hatıralarının olduğu, birçok kimsenin ticaretini, alışverişini yaptığı Kemeraltı'nda esnafımızla bir araya geleceğiz. Sonraki 5 yılda da bizi İzmir'in sokaklarında, her yerde göreceksiniz."