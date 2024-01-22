Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ ilk vaadini açıkladı! Dikkat çeken özel konut projesi

"İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır bir marka haline getireceğiz. Özellikle sosyal belediyeciliği 30 ilçemizle beraber İzmir'imize sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimizde örnek bir belediyecilik olacak. Mega projelerimizle de bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık kendi kronik sorunlarından kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şehrimizin göbeği Saat Kulesi'nde ilk basın toplantımızı yapmış oluyoruz. Neredeyse yaşayan tarihi ve İzmir'in her yerinden her insanın hatıralarının olduğu, birçok kimsenin ticaretini, alışverişini yaptığı Kemeraltı'nda esnafımızla bir araya geleceğiz. Sonraki 5 yılda da bizi İzmir'in sokaklarında, her yerde göreceksiniz."

'ŞUBATTA TANITIMI YAPILACAK'

İzmir'in çözmesi gereken önemli bazı sorun alanları olduğunu söyleyen Dağ, "Körfezin durumu, trafik sorunu, kentsel dönüşüm ve toplu konut, toplu ulaşım İzmir'in temel sorun alanları. İzmir'in bu sorunları beş yıl daha öteleme şansı yok. Bize beş yıl da yetmeyecek ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Bunun planlamasını yapıyoruz.

En azından beş yılın sonunda önemli bir mesafe kat edileceğini, niyetimizi kimseyi kırmadan, üzmeden, birebir diyalogla anlatacağız. Bu kentte yaşayan insanlara belediye aracılığıyla konut imkânı sağlamak istiyoruz. Belediyenin aracı olacağı sadece İzmir'de ikâmet edenlerin faydalanacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz, yüzde 70-80'ini tamamladık. Şubat ayının ortalarına doğru projenin tanıtımını yapacağız" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Dağ'ın Kemeraltı ziyaretine eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, güzel İzmir'de sizlerle beraberiz. Güzel bir başlangıç yaptık, o başlangıcın üzerine yürüyoruz. İzmir'imiz için, ilçelerimiz için hayırlı olsun. 2023, yüzyılın seçimiydi, bunu bir demokrasi şöleni olarak gerçekleştirdik. Yeni bir şölene birlikte giriyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak. Bugün, bu meydana, sizlerle İzmir için beraberiz. İzmir halkının yaşam kalitesi için beraberiz.

Cumhur İttifakı olarak ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İzmir için de çok özel bir çalışma gerçekleşti. Bu çalışmanın neticesinde bu güzel şehri çok iyi bilen, 12 yıl milletvekili olarak İzmir'in tüm noktalarında çalışmış, gayretiyle, enerjisiyle, liyakatiyle Hamza Dağ başkanımızı İzmir için Cumhurbaşkanımız uygun gördüler" dedi.