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MHP'den AYM'ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmıyor... "Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj"

AYM, CHP ve Can Atalay’ın avukatlarının yaptığı 'milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına' yönelik başvurusunu karara bağladı. AYM, her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken MHP'den AYM'ye çok sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor" dedi. 85. maddeyi hatırlatan Yıldız, AYM'nin "Meclis'in kararını tanımıyoruz" mesajı verdiğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:19 Güncelleme 22 Şubat 2024, 20:31
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj

Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu.

Milli iradeyi yok sayan CHP ve Can Atalay'ın avukatları ise Anayasa Mahkemesi'ne 'milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına' yönelik başvuruda bulundu.



Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

MHP'li Feti YıldızMHP'li Feti Yıldız

"AYM ANAYASA'YA BAĞLI KALMAMA TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"
Tüm bu yaşananların gölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden AYM'ye çok sert tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor" paylaşımında bulundu. Anayasanın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız, "Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir" ifadelerini kullandı.


"AYM, MECLİS'İN KARARINI TANIMIYORUZ" DİYOR

Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu 'yetkisizlik nedeniyle reddetmek' yerine ;

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.'

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.

'Anayasa'nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.'

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM'de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM'ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine 'yetkisizlik sebebiyle reddetmesi' gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip "karar verilmesine yer olmadığı kararı" vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasa'yı ve TBMM'yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."

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Geride bıraktığımız gün de MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM ve Danıştay'ın aldığı kararların devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiğini dile getirmişti.




CAN ATALAY HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düşmüştü.

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MUHALEFET MECLİS'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalışmıştı.

CHP, DEM ve TİP vekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye kalkışmış, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne anayasa kitapçığı fırlatılmıştı.

Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin ardından sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, halka sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

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