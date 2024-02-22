Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay 'ın vekilliği düşürüldü. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Milli iradeyi yok sayan CHP ve Can Atalay'ın avukatları ise Anayasa Mahkemesi 'ne 'milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına' yönelik başvuruda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP 'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

MHP'li Feti Yıldız



"AYM ANAYASA'YA BAĞLI KALMAMA TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

Tüm bu yaşananların gölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden AYM'ye çok sert tepki geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor" paylaşımında bulundu. Anayasanın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız, "Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir" ifadelerini kullandı.





"AYM, MECLİS'İN KARARINI TANIMIYORUZ" DİYOR



Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu 'yetkisizlik nedeniyle reddetmek' yerine ;

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.'

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.

'Anayasa'nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.'

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM'de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM'ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine 'yetkisizlik sebebiyle reddetmesi' gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip "karar verilmesine yer olmadığı kararı" vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasa'yı ve TBMM'yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."



Geride bıraktığımız gün de MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM ve Danıştay'ın aldığı kararların devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiğini dile getirmişti.