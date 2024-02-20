İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı

31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesi CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasındaki organik bağ bir kez daha ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA KANDİL UZLAŞISI
CHP'li Ataşehir Meclis Üyesi Tuğba Dönmez 12 Şubat'ta CHP'den istifa ederek DEM Parti'ye geçtiğini ilan etti.
Dönmez, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne sunduğu istifada, "31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler Gevel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Meclis üyelğine seçildim. 12.02.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa ederek Dem Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) meclis üyesi olarak görevime devam edeceğim hususunu bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verdi.
Dönmez'in DEM Parti'den İBB Meclis üyesi adayı olacağı belirtildi.
Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ve CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak adayları belirlemişti.
Terör yandaşı DEM'li Dönmez ile CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi
"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
DEM'in Başak Demirtaş'ı çekip düşük profilli aday çıkarması, CHP'nin Esenyurt'ta DEM'le ortak isim belirlemesi ve 'kent uzlaşısı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi. "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu.
PERDE ARKASINDA 5 YILLIK ORTAKLIK VAR: CHP'Lİ DEDİLER DEM'Lİ ÇIKTI
Bu süreçte yaşanan Dönmez'in istifası yakınlaşma kapsamında CHP'den DEM Parti'ye bir geçiş gibi lanse edilse de sözde transfer göründüğü kadar basit değil. Dönmez'in sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan ifadelerine bakıldığında Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti ile aynı dili kullandığı görülüyor. Dönmez'in yıllardır devam eden kirli ittifakı gözler önüne çıkaran paylaşımları ortaya çıktı.