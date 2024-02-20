İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı

Sözde 5 yıldır CHP'li olan Dönmez'in bir başka paylaşımda ise CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Lütfü Savaş'ı eleştiriyor. Dönmez paylaşımında, "Demokrasi, etik, ahlak olsaydı ve işletilseydi sokağından dışarı adım atmaman gerekirdi Lütfü Savaş. Hizmet etmek için mi yoksa yargılanmamak gerektiği için mi adaysın?" diyerek Savaş'ı yerden yere vuruyor.

SAPKINLIK TERÖRÜ LGBT'YE ÖVGÜ

Dönmez'in Ataşehir Meclis'inde Kasım 2021'de yaptığı bir konuşmada, "Biz kadınlar bu 25 Kasım'da homofobiye, transfobiye karşı örgütlü mücadelemizle her alanda var olduğumuzu bir kez daha duyuracağız." diyerek sapkın LGBT'ye de destek verdiği belirlendi.

Öte yandan Dönmez'in hem terör örgütü PKK/KCK hem de MLKP ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki Dönmez, 2007'de MLKP'nin sözde gençlik derneği SGDF içesinde faaliyetlere katıldı. 2015'te PKK/KCK tarafından İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen sözde mahalle toplantılarına katılan Dönmez, 2016 yılında da boş durmadı.