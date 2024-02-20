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İstanbul'da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP'li Tuğba Dönmez DEM Parti'ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı

31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesi CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasındaki organik bağ bir kez daha ortaya çıktı. CHP’li Ataşehir Meclis Üyesi Tuğba Dönmez 12 Şubat'ta CHP’den istifa ederek DEM Parti’ye geçtiğini ilan etti. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışma geçişi olarak görülse de bu transferin perde arkasında kirli bir geçmiş var. Zira CHP'den Meclis Üyesi gibi görünen Dönmez'in sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan ifadelerine bakıldığında Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti ile aynı dili kullandığı görülüyor.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 17:26 Güncelleme 20 Şubat 2024, 17:54
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı

31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesi CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasındaki organik bağ bir kez daha ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA KANDİL UZLAŞISI

CHP'li Ataşehir Meclis Üyesi Tuğba Dönmez 12 Şubat'ta CHP'den istifa ederek DEM Parti'ye geçtiğini ilan etti.

Dönmez, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne sunduğu istifada, "31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler Gevel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Meclis üyelğine seçildim. 12.02.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa ederek Dem Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) meclis üyesi olarak görevime devam edeceğim hususunu bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verdi.

Dönmez'in DEM Parti'den İBB Meclis üyesi adayı olacağı belirtildi.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ve CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak adayları belirlemişti.

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"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
DEM'in Başak Demirtaş'ı çekip düşük profilli aday çıkarması, CHP'nin Esenyurt'ta DEM'le ortak isim belirlemesi ve 'kent uzlaşısı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi. "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu.

PERDE ARKASINDA 5 YILLIK ORTAKLIK VAR: CHP'Lİ DEDİLER DEM'Lİ ÇIKTI

Bu süreçte yaşanan Dönmez'in istifası yakınlaşma kapsamında CHP'den DEM Parti'ye bir geçiş gibi lanse edilse de sözde transfer göründüğü kadar basit değil. Dönmez'in sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan ifadelerine bakıldığında Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti ile aynı dili kullandığı görülüyor. Dönmez'in yıllardır devam eden kirli ittifakı gözler önüne çıkaran paylaşımları ortaya çıktı.


TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A DESTEK

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdığı ortaya çıkan Dönmez'in sosyal medyadan eski HDP Eş Genel Başkanı'nın mektbunu paylaştığı görülüyor. Dönmez'in paylaşımında, "yüreğimiz bu hücreden büyüktür" ifadelerine yer verdiği görülüyor.


SÖZDE CHP'LİDEN LÜTFÜ SAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Sözde 5 yıldır CHP'li olan Dönmez'in bir başka paylaşımda ise CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Lütfü Savaş'ı eleştiriyor. Dönmez paylaşımında, "Demokrasi, etik, ahlak olsaydı ve işletilseydi sokağından dışarı adım atmaman gerekirdi Lütfü Savaş. Hizmet etmek için mi yoksa yargılanmamak gerektiği için mi adaysın?" diyerek Savaş'ı yerden yere vuruyor.

SAPKINLIK TERÖRÜ LGBT'YE ÖVGÜ

Dönmez'in Ataşehir Meclis'inde Kasım 2021'de yaptığı bir konuşmada, "Biz kadınlar bu 25 Kasım'da homofobiye, transfobiye karşı örgütlü mücadelemizle her alanda var olduğumuzu bir kez daha duyuracağız." diyerek sapkın LGBT'ye de destek verdiği belirlendi.

Öte yandan Dönmez'in hem terör örgütü PKK/KCK hem de MLKP ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki Dönmez, 2007'de MLKP'nin sözde gençlik derneği SGDF içesinde faaliyetlere katıldı. 2015'te PKK/KCK tarafından İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen sözde mahalle toplantılarına katılan Dönmez, 2016 yılında da boş durmadı.

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