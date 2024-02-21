İliç'te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | "Tehlikeli atığa rastlanmadı"

KABİNE BÖLGEDE İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlar İliç'teki son duruma ilişkin bilgi verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

Bu toprağın çevreye ve insan sağlığına zararı var mı diye her gün 9 noktadan numune alıp 3 ayrı yetkin laboratuvarda inceliyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak bir atığa rastlanmadı.

Heyelan riskine karşı güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede ayrıca toprak ve su analizleri de yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

Maden sahasının üst tarafında küçük bir baraj inşa edeceğiz. Daha sonra büyük borularla alana değmeyecek şekilde yönlendireceğiz.

Yüzey sularından normal baraja ya da her hangi bir yere akan su söz konusu değil.

Detaylar gelecek...