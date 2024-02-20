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TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ'cülere iade-i itibar veren Danıştay 5'e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?

TAKVİM, yargıdaki FETÖ tehlikesine dikkat çekti. FETÖ'den yargılanan yargı mensuplarına iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise AYM ve Danıştay'ın aldığı kararların devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiğini dile getirdi. "FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanet, cinayet değil midir?" diyen Bahçeli, "Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardır?" sorularını yöneltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:10 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:22
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, TAKVİM'in "BATAKLIK SİNEKLERİ TEMİZLENSİN" ve "YARGIYA TAKOZ FETÖ'YE NEFES" başlıklarıyla gündeme getirdiği Danıştay'ın, FETÖ'den yargılanan yargı mensupları için verilen göreve iade kararına tepki gösterdi.

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DANIŞTAY 5'E SERT DALDI: MAKLUBE Mİ YİYORLAR, HAŞHAŞİ VAAZI MI DİNLİYORLAR?
AYM ve Danıştay'ın aldığı kararların devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiğini dile getiren Bahçeli, "Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanet, cinayet değil midir?" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cülere iade-i itibare veren Danıştay 5. Daire'ye çok sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında Bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir? Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardır?" sorularını yöneltti.

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"FETÖ'CÜ YILANLARIN KAFGASINI KOPARMAK ŞEREF VE NAMUS BORCU"
"FETÖ'nün Yusuf suresinden mesaj vermesi bir toparlanmanın emaresidir" diyen Bahçeli, "Kuyuda Yusuf değil yılan vardır, kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Gelecekleri varsa görecekleri vardır. Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan" şeklinde konuştu.




FETÖ'NÜN MAHREM İMAMIYLA İRTİBATLI HAKİM HALA GÖREVDE
Yargıya uzanan kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadelede takoz olmayı sürdürüyor. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu 450 yargı mensubunun 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Söz konusu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlatırken; Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.

Bu gelişmeler ışığında TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtı.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;

Fethi AslanFethi Aslan

DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.


Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)

CEVDET MALKOÇ
Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.

Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;

Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı

Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi

İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi

5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!
Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.



YARGIDA FETÖ TEMİZLİĞİ ŞART
Öte yandan gazeteci Nedim Şener, yargıda FETÖ temizliğinin önemine dikkat çekti.

Şener, "Hala devletin içindeki FETÖ'cüler önemli bir tehlike oluştururken diğer yandan tam olarak FETÖ'den temizlenmemiş yargı eliyle ihraç edilmiş örgüt iltisaklı kişilerin görevlere iadesinin nasıl bir tehlike olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Kolluk kuvvetleri FETÖ yapılanmasıyla mücadele ediyor ama FETÖ'cüler sadece yurt içinde değil etkiledikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile yeniden devlete girmenin yollarını arıyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları da buna katkı sağlıyor. FETÖ'nün son kalesi yargıda gerekli temizlik yapılmadan FETÖ ile mücadelede başarıdan söz etmek imkânsız" dedi.

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