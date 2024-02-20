TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?







FETÖ'NÜN MAHREM İMAMIYLA İRTİBATLI HAKİM HALA GÖREVDE

Yargıya uzanan kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadelede takoz olmayı sürdürüyor. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu 450 yargı mensubunun 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Söz konusu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlatırken; Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.



Bu gelişmeler ışığında TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtı.



FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;



Fethi Aslan



DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.



Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.





Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)



CEVDET MALKOÇ

Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.



Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;



Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı



Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi



İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi



Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi

5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!

Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.