SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fondaşlar DEM'le ittifak uğruna 'Teröristan kurulsun' noktasında! CHP'nin 'kürdistan' hayali kuran adayı Ahmet Özer'e arka çıktılar

CHP, Esenyurt'ta Kandil'le 'DEM' tuttu. 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren eski HDP'li Ahmet Özer, CHP'nin adayı oldu. CHP yandaşları DEM'le ittifakı aklamak uğruna 'Teröristan kurulsun' noktasına geldi. Fondaş Can Ataklı, CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'e arka çıkarak "Devlet kurmalarının kimseye bir zararı yok, ayrıca haklarıdır" açıklamasını yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 11:20 Güncelleme 20 Şubat 2024, 11:34
Fondaşlar DEM’le ittifak uğruna ’Teröristan kurulsun’ noktasında! CHP’nin ’kürdistan’ hayali kuran adayı Ahmet Özer’e arka çıktılar

'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi.

TAKVİM, CHP'nin 'DEM' tuttuğu Özer'i mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı olan Ahmet Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

CHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep ettiCHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep etti


PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi. CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.

Öte yandan Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.



CHP FONDAŞLARI 'TERÖRİSTAN KURULSUN' NOKTASINDA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşları DEM'le ittifakı aklamak uğruna 'Teröristan kurulsun' noktasına geldi.

Fondaş Can Ataklı CHP'nin 'kürdistan' hayali kuran adayı Ahmet Özer'e arka çıktı



Can Ataklı, CHP'nin "kürdistan" hayali kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" açıklamasıyla ön plana çıkan Esenyurt adayı Ahmet Özer'e arka çıktı.



"DEVLET KURABİLİRLER KİMSEYE ZARARI YOK, AYRICA HAKLARI"
Ataklı, "Devlet kurmalarının kimseye bir zararı yok, ayrıca haklarıdır. Türkiye'den toprak talep ederler etmezler ayrı mesele ama 'Kürt halkının devlet kurma hakkı vardır' demek Türkiye'de bölücülük anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit! Özgür teröristan isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEMe Öcalanlı yol haritasıPKK elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit! Özgür teröristan isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEMe Öcalanlı yol haritası

PKK 'ÖZGÜR TERÖRİSTAN' İSTİYOR
Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Duran Kalkan, Kandil'deki terör ininden "Özgür Kürdistan yoksa Türklüğün geleceği tehlike altında" tehditleri savurmuş, "AK Parti kesin yenilmeli" diyerek CHP - DEM ittifakının önemine dikkat çekmişti.

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecekBaşkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek

TERÖRİSTAN'A ASLA GEÇİT YOK!
Kandil'in bu denli paniklemesinin altında yatan yegane gerçek ise Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarında bir teröristan kurulmasına asla izin vermeyeceklerini çok açık bir dille ifade etmesi yatıyor.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık farklı yol ve yöntemlerle defalarca dışa vurulmuştur.

Hazımsızlığın ifadesi, kimi zaman ülkemiz içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, kimi zaman uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, kimi zaman sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgiler yayarak, kimi zaman tetikçiliğini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak, kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir."





Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ’cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!
Terör devleti İsrail Gazze’yi ikiye bölüyor! Hedef Netzarim koridoru ile güney ve kuzeyi ayırmak: Sürgün hattı için Türk Hastanesi’ni yıkacaklar
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef
Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi’ne girecek
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
CHP, DEM tuttu! Esenyurt’ta Ahmet Özer’i Güngören’de Yüksel Yalçın’ı aday gösterdi! Deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep etti
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Yeni görüntüler ortaya çıktı: Sevgilisine son kez mesaj göndermiş
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo
SON DAKİKA