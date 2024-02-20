Fondaşlar DEM’le ittifak uğruna ’Teröristan kurulsun’ noktasında! CHP’nin ’kürdistan’ hayali kuran adayı Ahmet Özer’e arka çıktılar

TERÖRİSTAN'A ASLA GEÇİT YOK!

Kandil'in bu denli paniklemesinin altında yatan yegane gerçek ise Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarında bir teröristan kurulmasına asla izin vermeyeceklerini çok açık bir dille ifade etmesi yatıyor.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık farklı yol ve yöntemlerle defalarca dışa vurulmuştur.



Hazımsızlığın ifadesi, kimi zaman ülkemiz içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, kimi zaman uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, kimi zaman sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgiler yayarak, kimi zaman tetikçiliğini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak, kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir."









